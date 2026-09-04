Fostul șef al DNA, Călin Nistor: Ar fi bine ca președintele Nicușor Dan să participe mai des la ședințele CSM

Fostul procuror șef al DNA, Călin Nistor, vorbește despre structura specială din Parchetul General care investighează infracțiunile comise de magistrați. ”Văzând că structura nu funcționează, ar trebui să revină competența de cercetare a magistraților” a spus Nistor, vineri, la emisiunea OFF The Record, de la Mediafax. Fostul șef al DNA declară că președintele României ar putea participa mai des la ședințele CSM pentru a înțelege problemele sistemului judiciar și pentru a contribui la găsirea unor soluții.

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Fostul șef al DNA a fost întrebat despre procurorii care lucrează în structura specială de investigare a infracțiunilor săvârșite de magistrați.

”Sunt puțini procurori acolo, din ce am văzut și eu pe schema lor”, a spus Nistor.

Nistor: Cred că ar trebui să revină competența de cercetare a magistraților

Întrebat de ce funcționează această structură și dacă este necesară menținerea ei, Călin Nistor a făcut un scurt istoric al modului în care a fost înființată. În opinia lui, competența de investigare a magistraților ar trebui să revină la DNA în cazul faptelor de corupție. Nistor a explicat că, în perioada 2018-2019, DNA se afla sub presiune, iar înființarea unei structuri distincte pentru investigarea magistraților a venit și în contextul unei decizii a Curții Constituționale.

„Eu, ca să facem un scurt istoric, având în vedere presiunea care era exercitată pe DNA în anii 2018-2019, având în vedere decizia Curții privind constituționalitatea existenței unui astfel de structuri, inițial am fost de acord cu înființarea unui astfel de structuri. Dar văzând că structura practic nu funcționează și e cert că nu funcționează, eu cred că ar trebui să revină competența de cercetare a magistraților, așa cum era anterior anului 2018, pe infracțiune de corupție la DNA. Pe celelalte infracțiuni, dar după caz la Parchetul Înaltei Curți sau parchetele curților de apel”, a afirmat fostul procuror șef al DNA.

„Dacă o structură nu funcționează în 8 ani de zile de la înființarea secției, cred că există doar două cazuri de magistrați care sunt cercetați”, a spus Călin Nistor.

Cum a fost organizată structura

Fostul șef al DNA a explicat că, la început, în cadrul structurii lucrau aproximativ cinci procurori, iar ulterior organizarea acesteia a fost modificată prin lege.

„Inițial au fost vreo 5 procurori care lucrau în cadrul structurii. După care s-a creat această structură. Cred că în 2023 a fost modificată legea și dacă inițial secția era independentă, s-a creat secția la nivelul Parchetului General cu structuri în teritoriu la nivelul parchetului curților de apel”, a explicat Nistor.

Călin Nistor a fost întrebat și despre responsabilitatea sistemului judiciar pentru faptul că structura nu a funcționat și cine nu a lăsat-o să funcționeze.

„Nu știu de ce n-a funcționat”, a răspuns fostul procuror șef al DNA.

Președintele Romîniei ar putea să participe mai des la ședințele CSM

Fostul șef al DNA spune că președintele României ar putea participa mai des la ședințele CSM pentru a înțelege problemele sistemului judiciar și pentru a contribui la găsirea unor soluții.

„Da, președintele prin normele constituționale, are prerogativa să prezideze ședințele atunci când înțelege să participe. Că nu e obligat să participe la acele ședințe, le prezidează, nu are drept de vot. Practic, e un atribut constituțional. Dacă președintele alege să îl exercite bine, dacă nu, iar bine. Poate că ar fi bine să participe mai des la astfel de ședințe, să înțeleagă problemele sistemului judiciar, pentru a contribui la găsirea unor soluții”, a mai declarat Călin Nistor la emisiunea OFF The Record, de la Mediafax.