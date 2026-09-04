Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a publicat, vineri, pe pagina sa de Facebook, un comentariu în care trece în revistă mai multe teme europene și interne din ultimele zile. Dumitrescu critică demersurile făcute la Bruxelles în cazul legii integrității, implicarea României într-o inițiativă privind renunțarea graduală la dreptul de veto în politica externă a UE și planurile privind portofelul digital.

”Am scăpat de o rezoluție dar nu și de verificări”

Sub titlul „Scurt rezumat al vremurilor în care trăim!”, jurnalistul susține că toate aceste subiecte s-au înșiruit într-un interval de doar câteva zile și ridică o serie de întrebări cu privire la direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană și România.

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”Scurt rezumat al vremurilor în care trăim!

S-au intamplat in doar câteva zile…

Din tara, cu para la Bruxelles pentru o lege a integrității declarată constitutionala. Opera USR de aici, pentru ca este afectat Dominic Friz, primarul Timișoarei și liderul lor, prin intermediul Renew și PPE de la Parlamentul European….Am scăpat de o rezoluție dar nu și de verificări…

Un ministru de Externe dintr-un guvern căzut prin moțiune de cenzura, așadar cu puteri limitate și care nu poate decide politici viitoare, semnează în numele României o scrisoare împreună cu alte 10 state în care își exprima acordul pentru renunțarea graduala la dreptul de VETO în chestiuni de politica externă”, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.