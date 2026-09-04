Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a publicat, vineri, pe pagina sa de Facebook, un comentariu în care trece în revistă mai multe teme europene și interne din ultimele zile. Dumitrescu critică demersurile făcute la Bruxelles în cazul legii integrității, implicarea României într-o inițiativă privind renunțarea graduală la dreptul de veto în politica externă a UE și planurile privind portofelul digital.
”Am scăpat de o rezoluție dar nu și de verificări”
Sub titlul „Scurt rezumat al vremurilor în care trăim!”, jurnalistul susține că toate aceste subiecte s-au înșiruit într-un interval de doar câteva zile și ridică o serie de întrebări cu privire la direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană și România.
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”Scurt rezumat al vremurilor în care trăim!
S-au intamplat in doar câteva zile…
Din tara, cu para la Bruxelles pentru o lege a integrității declarată constitutionala. Opera USR de aici, pentru ca este afectat Dominic Friz, primarul Timișoarei și liderul lor, prin intermediul Renew și PPE de la Parlamentul European….Am scăpat de o rezoluție dar nu și de verificări…
Un ministru de Externe dintr-un guvern căzut prin moțiune de cenzura, așadar cu puteri limitate și care nu poate decide politici viitoare, semnează în numele României o scrisoare împreună cu alte 10 state în care își exprima acordul pentru renunțarea graduala la dreptul de VETO în chestiuni de politica externă”, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.
Jurnalistul abordează și declarațiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitoare la economiile cetățenilor europeni.Dumitrescu spune că șefa Comisiei Europene a vorbit despre aproximativ 10.000 de miliarde de euro aflate în economiile cetățenilor UE, bani care, în opinia sa, ar putea fi utilizați pentru sprijinirea industriei europene.
”Președintele Comisiei Europene, doamna Ursula, pune ochii pe economiile cetățenilor din UE. Zice ca sunt cam 10.000 de miliarde care stau acolo și nu sunt folosite…Adică ar trebui sa sprijine indurstria UE. Cum anume pot ei obliga un cetățean sa folosească din bani în acest scop, nu spune. Dar fixeaza termene…
In paralel, în Romania sa vorbește despre RO Wallet-portofelul digital. Vei avea pe telefon toate actele, cardurile, permisele, datele, adeverințele…În epoca hackingului și al războiului hibrid, nimeni nu ne spune cât de protejate vor fi datele noastre..La fel precum cadastrul spart de hackeri ?
Cu câțiva ani in urma discutam despre certificatul COVID…fără de care nu ar fi trebuit sa putem circula în UE șamd. Atunci erau voci care spuneau ca inițiativa este o încercare, un pas către altele de genul celor pe care le vedem acum…La dracu’ cu teoriile conspirației, nu?”, a scris jurnalistul.