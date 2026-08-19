O adolescentă din Oradea a ajuns de urgență la spital după ce și-a injectat acid hialuronic în buze.

Procedura ar fi fost realizată de o femeie fără pregătire medicală, într-un salon de tatuaje care ar funcționa clandestin, la domiciliul acesteia. Tânăra plătise 800 de lei pentru mărirea buzelor, însă procedura i-a blocat circulația sângelui într-o parte a buzei, iar țesutul risca să fie distrus.

Adolescenta a povestit la internare că procedura a făcut-o o femeie care îşi promova serviciile pe Facebook, Instagram și TikTok sub denumirea „Ina Tatuaj”. Aceasta, însă, nu i-a eliberat tinerei nici bon pentru banii primiţi, nici nu i-a dat informații detaliate despre substanța folosită, scrie Bihoreanul.

”O simplă injecție în buze poate deveni o urgență chirurgicală majoră!”

Cazul a fost făcut public de medicul Florian Bodog, șeful echipei de Chirurgie Plastică și Estetică din cadrul Spitalului Județean din Oradea. Potrivit acestuia, adolescenta a fost internată în noaptea de vineri spre sâmbătă, la sfârșitul săptămânii trecute. Medicii au intervenit pentru a restabili circulația sanguină și au reușit să salveze țesutul afectat.

”O simplă injecție în buze poate deveni o urgență chirurgicală majoră! În noaptea de vineri spre sâmbătă, echipa de la Chirurgie Plastică și Estetică pe care o coordonez în cadrul Spitalului Județean Bihor a intervenit în regim de urgență pentru o tânără care a suferit o ischemie acută a buzei în urma unei injectări cu acid hialuronic. Din informațiile pe care le-am primit, procedura a fost efectuată într-un salon de tatuaje, de către o persoană fără pregătire medicală și fără dreptul de a efectua astfel de proceduri.

Mai grav, pacienta nu a primit informații clare despre substanța injectată și nu a putut prezenta echipei medicale produsul sau datele acestuia. În urma injectării, circulația sanguină a buzei a fost compromisă, existând riscul apariției unei necroze tisulare, cu consecințe estetice și funcționale importante. Intervenția rapidă a echipei noastre a permis restabilirea circulației și salvarea țesuturilor.”, a scris medicul pe Facebook.