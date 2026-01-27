Prima pagină » Actualitate » Adolescentul implicat în crima de la Cenei juca fotbal la un club important. Antrenorul său a făcut dezvăluiri tulburătoare: ”O lua razna. Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat”

27 ian. 2026, 12:43, Actualitate
Apar noi detalii în cazul crimei din Timiș, care a șocat România. Minorul de 13 ani, considerat de anchetatori „capul” crimei, a practicat fotbal în mod organizat, iar fostul său antrenor, Ciprian Manolache, a oferit detalii cutremurătoare cu privire la impulsivitatea făptașului și la comportamentul agresiv pe care acesta îl manifesta față de colegii de echipă, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

Trei minori din Cenei, doi în vârstă de 15 ani și unul de 13 ani, și-au ucis un prieten, o crimă care a șocat întreaga țară. Fapta a avut loc cu intenție, pe fondul unei combinații de răzbunare și invidie. Victima a fost atacată cu un topor și un cuțit de doi dintre adolescenți, iar ulterior trupul neînsuflețit a fost profanat. Cei trei au încercat să șteargă urmele crimei, ajungând să incendieze parțial corpul.

Minorul implicat în crima de la Cenei, episoade de violență în timpul antrenamentelor de fotbal: ”Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat”

Acum ies la iveală noi detalii despre adolescentul de 13 ani, considerat de anchetatori „capul” întregii operațiuni. Se pare că băiatul se implica în activități sportive și practica fotbalul în mod regulat, fiind legitimat la LPS Banatul, club cunoscut pentru formarea jucătorilor care ajung în competiții de prim nivel.

Foto: Gazeta Sporturilor.

Comportamentul adolescentului ridica semne de întrebare cu mult timp înainte de crima odioasă din Cenei. Fostul antrenor al copilului, Ciprian Manolache, a descris episoadele agresive care aveau loc la antrenamente. Selecționat în jurul vârstei de 10 ani, copilul a petrecut doi ani într-o grupă de copii născuți în 2012, însă din punct de vedere fizic acesta se diferenția de colegii săi. Antrenorul Manolache a povestit că făptașul avea momente de furie excesivă, în care își lovea colegii intenționat.

”A avut conflicte cu toată lumea”

„Avea un fizic mai dezvoltat, juca fundaș central și era destul de tare pe picioare față de colegii lui. Problemele de violență erau evidente. Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat, fără ca mingea să fie în joc. Îl luam și îi dădeam cinci ture, zece ture de teren. Nu zicea nimic, dar tot repeta. Avea o personalitate destul de ciudată, era tare urâcios, a avut conflicte cu toată lumea. Și în timpul meciurilor îl scoteam afară, pentru că o lua razna, își lovea colegii fără minge, cu picioarele. L-am ținut din scurt cât am putut, l-am mai urecheat, cum se zice. În ultimul an o luase razna. Bobda și Cenei sunt alăturate și îmi povesteau copiii ce face, că toată ziua stă la țigări, într-un anturaj foarte greșit. Nu pot să dau vina pe familie — taică-su lucra, maică-sa era și ea de noapte. Bănuiesc că nu-și dorea femeia ca fiul ei să ajungă aici, dar, având în vedere că a rămas nesupravegheat, cam astea sunt urmările”, a povestit antrenorul, pentru GSP.

Antrenorul a oferit detalii cu privire la anturajul minorului și a dezvăluit că acesta se învârtea în cercuri suspecte: „E rău la Cenei, cu droguri, toate prostiile. Majoritatea copiilor asta fac acolo la vârsta aceasta. Copii de 10 și 11 ani stau afară seara și fumează «iarbă».

Trăim într-o lume în care copiii de 10–12 ani au un comportament de maturi. Ies seara, stau la poartă cu sticle de bere, toți fumează — cu «iarbă», cu țigări normale. Asta e preocuparea lor și nimeni nu face nimic.

Păcat de toți cei patru copii. Au declarat că victima îi teroriza, dar nu ai cum să faci așa ceva. Câtă ură să ai să îl omori pe băiatul ăla în halul acela?! Ei s-au drogat după ce l-au omorât, nu înainte. Au mers la ăla de vinde și și-au luat”, a încheiat Ciprian Manolache.

