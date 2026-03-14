Valentin Stan: Macron duce o bătălie personală, își dorește să facă orice să rămână în istorie

Alexandra Anton Marinescu
14 mart. 2026, 09:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat poziția președintelui Franței în actualul context geopolitic. Invitatul a spus că Emmanuel Macron încearcă să rămână relevant pe scena internațională, însă influența sa politică ar fi tot mai redusă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nimeni nu-l mai bagă în seamă pe Macron

Profesorul a afirmat că Emmanuel Macron ar fi într-o situație politică dificilă pe scena internațională. Potrivit lui, liderul francez ar încerca să își mențină influența politică prin diverse inițiative diplomatice.

Micuțul Macron, care este disperat. E disperat pentru că a ajuns un clown, pentru că nimeni nu-l bagă în seamă. Peste un an și ceva va dispărea din istorie. Putin își bate joc de el. Trump îl ridiculizează. Înnebunit că nu are niciun fel de platformă politică, nu vorbesc de urmași în Franța, pentru că va fi dezastru în Franța după ce va pleca el. Dar el speră să păstreze un oarecare edge politic după ce părăsește funcția lui.

Macron încearcă să conteze pe scena internațională

Stan a comentat inițiativele diplomatice ale liderului francez și relațiile acestuia cu alți lideri occidentali. El a susținut că unele dintre aceste demersuri nu ar avea efect real în actualul context geopolitic.

E o bătălie personală și încearcă să conteze. Uite-l, acum s-a dus în Cipru. N-are nicio treabă, nu se va întâmpla nimic. E zero barat. Ce i-a spus micuțul Trump? Nimic. Dar ce i-a spus micuțul Trump lui Starmer, care a zis că trimite niște portavioane acolo? I-au zis Micuțule, n-avem nevoie.

