Valentin Stan: Cazul fiicei lui Ponta este unul extrem de grav. Un partid a acaparat funcții importante în Guvern și care afectează interesele de securitate ale României

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat cazul fiicei lui Victor Ponta. Aceasta nu ar fi fost lăsată să urce într-un avion de evacuare. Invitatul a spus că situația este extrem de gravă. El a vorbit despre influența politică asupra unor decizii administrative. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Un lucru extrem de grav

Profesorul a spus că situația în care o persoană nu a fost lăsată să urce într-un avion de evacuare, în ciuda criteriilor stabilite oficial, este foarte serioasă. Decizia ar fi fost luată în urma unei intervenții telefonice. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, tânăra ar fi fost dată jos din mijlocul de transport care urma să o ducă spre avion.