Valentin Stan: Cazul fiicei lui Ponta este unul extrem de grav. Un partid a acaparat funcții importante în Guvern și care afectează interesele de securitate ale României

Alexandra Anton Marinescu
14 mart. 2026, 09:00, Marius Tucă Show

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat cazul fiicei lui Victor Ponta. Aceasta nu ar fi fost lăsată să urce într-un avion de evacuare. Invitatul a spus că situația este extrem de gravă. El a vorbit despre influența politică asupra unor decizii administrative. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Un lucru extrem de grav

Profesorul a spus că situația în care o persoană nu a fost lăsată să urce într-un avion de evacuare, în ciuda criteriilor stabilite oficial, este foarte serioasă. Decizia ar fi fost luată în urma unei intervenții telefonice. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, tânăra ar fi fost dată jos din mijlocul de transport care urma să o ducă spre avion.

Ce s-a întâmplat cu o domnișoară care n-a apucat să prindă loc într-un avion? Și eu spun, ca atâția alții, că e un lucru extrem de grav. Și spun ca atâția alții că există un fel de partid în România care a acaparat funcții importante în Executiv. Și care la momentul ăsta se află într-o paradigmă care afectează grav interesele de securitate ale României. Mai grav decât ce s-a întâmplat cu domnișoara noastră dată jos din autobuzul care ar fi trebuit să o ducă în baza criteriilor enunțate chiar de ministerul de Externe. A fost data jos printr-un telefon.

Recomandarea video

Mediafax
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Gigi Becali a ridicat cash-ul de la bancă într-o pungă XXL. Latifundiarul din Pipera nu mai are loc de bani în portofel!
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
De ce menta declanșează senzația de rece?

