Prima pagină » Actualitate » Înainte de a-l ucide pe Mario, suspecții au desfigurat în bătaie un alt tânăr. Plângerea depusă la poliție, retrasă la presiunea părinților făptașilor

26 ian. 2026, 16:44, Actualitate
Ies la iveală noi detalii șocante cu privire la ucigașii lui Alin Mario Berinde. Cei doi adolescenți de 15 ani au fost vizați de o altă abatere gravă, înainte cu doar câteva săptămâni de crima din Cenei care a șocat întreaga țară, relatează Libertatea. 

În urmă cu doar câteva săptămâni, în decembrie, cei doi ucigași ai lui Mario au fost recalamați după ce au bătut până la sânge un alt tânăr de 18 ani care se întorcea acasă de la serviciu. Cosmin Moldovan, tatăl tânărului agresat de cei doi călăi, a explicat pentru sursa citată că fiul său a ales să își retragă plângerea din cauza presiunilor făcute de părinții adolescenților.

Detalii uluitoare! Un tânăr a fost desfigurat de adolescenții care l-au omorât pe Mario, cu doar câteva săptâmâni înainte ca infractorii să comită crima din Cenei

Poliția Timiș a transmis că victima a ales să își retragă plângerea pe data de 14 ianuarie, înainte cu doar cinci zile ca făptașii să comită crima îngrozitoare.

În data de 23.12.2025, la Postul de Poliție Cenei s-a prezentat un tânăr de 18 ani, care a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa pe stradă, în extravilanul localității Cenei, ar fi fost agresat fizic de doi minori de 15 ani, incidentul având loc la o dată anterioară. În urma sesizării, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, fiind efectuate cercetări în vederea stabilirii întregii situații de fapt. La data de 14.01.2026, persoana vătămată și-a retras plângerea prealabilă formulată la data de 23.12.2025”, a transmis IPJ Timiș.

Tatăl băiatului a oferit detalii cu privire la decizia fiului său de a-și retrage plângerea, la presiunea părinților celor doi agresori.

”Aici, aproape de casă, l-au bătut ăștia doi care sunt închiși. A fost lovit în gură cu armă albă. Dacă l-ar fi lovit cu pumnul nu cred că rămâneau asemenea răni. L-a chemat la post unul dintre părinții criminalilor. Copilul nu a avut niciodată treabă cu poliția. S-a speriat și și-a retras plângerea. Părinții au început să spună: «Vrei bani de pe copilul meu?». «Nu vreau bani. Vreau să se facă dreptate». A venit acasă și a spus că și-a retras plângerea. I-am spus că nu trebuia s-o facă”, a declarat tatăl victimei pentru sursa citată.

Percheziții în satul unde a fost ucis Mario, după ce s-a stabilit că suspectul principal, un minor de 13 ani, era drogat. Doi tineri, reținuți

Revoltă în Sânmihaiu Român după relocarea minorului implicat în crima de la Cenei. Localnicii au protestat în fața locuinței familiei

