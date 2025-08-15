Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”

Adrian Câciu, fostul ministru al Finanțelor, a lansat un atac virulent la adresa premierului Ilie Bolojan, după declarațiile făcute de acesta cu privire la buget și la incapacitatea de plată. Dacă dai 25 de miliarde lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. „Dacă ai da jumătate din banii ăștia pentru școli, spitale, drumuri, gaze, apă, canal, clar, intri în incapacitate de plată”, a subliniat Câciu, într-o postare pe Facebook.

Adrian Câciu a atras atenția asupra paradoxului măsurilor impuse de guvernul Bolojan și a subliniat în acest sens sumele colosale cheltuite pe echipament militare, în contrast cu reducerea finanțării pentru școli, spitale, drumuri, gaze, apă, canalizare și taxare suplimentară a cetățenilor.

„Dacă dai 25 de miliarde lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. Așa ni se spune!

Dar, la fel, ni se spune că, dacă ai da doar jumatate din banii ăștia pentru investiții în școli, spitale, drumuri, gaze, apă, canal, clar, intri în incapacitate de plată. Timp în care taxezi suplimentar, săracii.

Săraci care fac parte din poporul de care tu trebuie să ai grijă.

Dar de care nu îti pasă! Ca să fiu elegant, e o fractura de logică în declaratiile unei persoane care ocupă, vremelnic, postul de prim-ministru.

Ori nu întelege, ori minte, ori ne crede pe toți proști…ori atâta poate omul. Când spui că n-ai bani, dacă esti sincer, nu ai bani. Pai daca nu ai bani, nu ai bani nici pentru arme!

Altfel, minți!

PS: am atras atenția de multe ori că, un om de stat, nu se poate juca cu astfel de afirmații privind intrarea în incapacitate de plată a României. Dacă e premier, cu atât mai puțin!!!

Poate îi transmiteți domnului respectiv că taman a crescut costul de finanțare al bondurilor românești, iar dacă ne uităm la stocul de datorie, pierderea generată de aberațiile spuse este de peste 100 milioane euro”, a transmis Adrian Câciu.

FOTO: Facebook