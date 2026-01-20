Prima pagină » Actualitate » Adrian Câciu îl dă de gol pe premier: „Minciuna grotescă a lui Bolojan. Ori habar nu are de buget, ori a minţit conştient”

Deputatul Adrian Câciu dă publicităţii câteva cifre referitoare la „dezastrul lăsat de Guvernul Colacu II”. Social-democratul mai spune că premierul Ilie Bolojan, potrivit informaţiilor publice, „ori habar nu are de buget, ori a minţit conştient”. 

Câciu mai scrie marţi, pe facebook, că „datele ne arată minciuna grotescă a lui Bolojan cu privire la starea bugetului, la momentul iunie 2025, minciuna legată de «dezastrul» lăsat de guvernul Ciolacu II si cu privire la intrarea în incapacitate de plată etc”.

„Am scris despre asta si la executia din noiembrie, lucrurile sunt si mai clare acum, deficitul de 7,7% o confirmă. Bolojan ori habar nu are buget, ori a mințit conștient.

  1. Pe de altă parte ne arată și lucruri negative legate de ” performanța” în finanțele publice, despre asa-zisa ordine în finanțele publice pusă de Bolojan:

Bolojan a încasat cu 5 miliarde lei mai puțin decât a programat Ciolacu și a cheltuit cu 6,2 miliarde lei mai mult. De aici şi diferenţa între acel 7% programat de Guvernul Ciolacu prin legea bugetului şi acest anunţat 7,65%(7,7%).

  1. Pe analiza de deficit, Bolojan nu a realizat veniturile totale estimate la început de an cu 0,2 pp (trebuiau să facă 34,9% din PIB au făcut doar 34,7%). Dacă analizăm comparativ cu a doua rectificare bugetară, minusul la venituri totale e şi mai mare, trebuiau să realizeze 35,4% din PIB şi au realizat 34,7%.

Dacă ne uităm din această perspectivă a veniturilor programate pe a doua rectificare bugetară, vedem că diferenţa de nerealizare este de 0,7 puncte procentuale, adică exact cu cât s-a depăşit ţinta de deficit estimată de guvernul Ciolacu 2.”

Adrian Câciu: „A dispus să se cheltuie mai mult deşi se lăuda că vor cheltui mai puţin. Pentru ce toată minciuna asta? Pentru ce?”

Analiza lui Adrian Câciu merge până într-acolo încât demonstrează că actualul guvern „a încasat cu 3 miliarde lei mai puțin decat estimase guvernul Ciolacu II,”

„În structura veniturilor totale vedem că, deşi a crescut TVA cu 2 pp, încasările din TVA cresc structural cu doar 0,1 pp, în timp ce, la accize, unde creşterea a fost de 10 pp, avem scădere de 0,1 pp.

Practic, din estimarea de încasare suplimentară de TVA de 6 miliarde (care a fost trecută în expunerea de motive la lege) s-au încasat suplimentar doar 1,9 miliarde lei.

În timp ce la accize s-a încasat mai puţin cu 2 miliarde lei.

Dacă ne uităm la TVA, constatăm că s-au încasat cu 3 miliarde lei mai puțin decat estimase guvernul Ciolacu II, adica s-au încasat doar 133 miliarde față de 136 miliarde programate la început de an. Asta, deși a crescut TVA-ul la jumatatea anului. Performantul Bolojan…

La cheltuieli, acestea trebuiau s[ fie 41,9% din PIB (potrivit buget iniţial) şi au facut 42,4% din PIB potrivit execuţiei anunţată, cu fast, astăzi.

Deci, marketingul lui Bolojan se dezumflă când vine vorba de a cheltui, pentru că a dispus să se cheltuie mai mult deşi se lăuda că vor cheltui mai puţin.

Concluzie: totul a fost minciuna, deficitul se putea închide in 7% !!!

Desi au crescut taxele, veniturile sunt mai mici de cu 10 miliarde lei(0,52% din PIB) fata de ce s-a programat in a doua rectificare.

La cheltuieli, s-a cheltuit mai mult decât s-a programat inițial în legea bugetului de stat.

Va rămâne să vedem deficitul ESA. Posibil ca acesta să fie peste 8,4% din PIB.

Și atunci, pentru ce tot războiul ăsta cu românii, domnule Bolojan?

Cu toți care votează PSD, PNL, UDMR?

Pentru ce toată minciuna asta?

Pentru ce?”, se întreabă retoric social-democratul.

Paradoxul agriculturii României în 2026: suntem cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană, dar 60% din legumele din farfurie vin din import. Care sunt explicațiile, ce arată prognozele internaționale și care sunt vulnerabilitățile

Reacția lui Dan Negru după majorarea impozitelor. "Orice guvern al României, dacă-l pui să conducă Sahara, în 6 luni vor avea deficit de nisip"

