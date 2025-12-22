Fostul ministru al Finanţelor Publice, social-democratul Adrian Câciu, a criticat dublul standard al unor magistraţi pensionari care critică modul în care funcţionează justiţia. Pe de altă parte, a remarcat fostul ministru, aceștia tac când este vorba de disputele din societate provocate de pensiile enorme ale magistraților.

În opinia politicianului PSD, reforma autentică a sistemului de justiție mai are de așteptat, lucru trădat de pensiile magistraților, pe care niciun politician și nicio lege nu reușește să le desființeze. Acest lucru este posibil chiar din interiorul sistemului, căci magistrații care critică actuala stare de fapt a justiției tac când vine vorba de pensii, căci ”le-a convenit să iasă la pensie cu 40.000 pensie şi să tacă atunci când aveau probleme”.

Câciu: Adevărata reformă a justiţiei nu s-a făcut încă

„Realitatea este că adevărata reformă a justiţiei nu s-a făcut încă. Am discutat doi ani de zile doar despre pensiile magistraţilor, vedem pe unii care sunt pensionaţi cu 40.000 de lei cum spun cât de corupt e sistemul dar le-a convenit să iasă cu 40.000 pensie şi să tacă atunci când aveau problemele de care se plâng acum la Cotroceni”, a afirmat Adrian Câciu, luni după amiază, la dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu.

Fostul ministru consideră că e foarte bine că oamenii legii„ se plâng la Cotroceni”, arătând că e nevoie într-adevăr de legi „mai bune”.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit luni cu 11 magistraţi, unii pensionaţi, care i-au semnalat problemele din Justiţie. Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, sinteza sesizărilor trimise preşedintelui de către magistraţi şi mai multe citate care arată presiunile şi atmosfera din sistem: ”Suntem ameninţaţi cu inspecţia judiciară, cu sancţionarea de către CSM”, ”La CAB s-a instaurat frica”, ”ne spun că se vor asigura ei că nu avem ce să le facem, că sunt intangibili”. Aceştia spun că au primit mesaje de ameninţare: ”să nu îndrăznim să ne solidarizăm sau să semnalăm ceva”.

