Adrian Câciu, după ce PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget: „Astăzi a înțeles și Bolojan că există bani pentru a sprijini persoanele vulnerabile”

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a lansat un atac dur la adresa premierului Bolojan, după ce astăzi, PSD și PNL au ajuns la un acord privind bugetul pe 2026. Acesta a transmis, ironic, că s-au găsit în sfârșit resurse financiare pentru a sprijini copiii cu dizabilități, familiile sărace și pensionarii cu venituri mici.
Câciu a afirmă că PSD a fost singurul partid care a apărat cu „demnitate și determinare” aceste categorii vulnerabile, în ciuda opoziției venite din partea USR, PNL și AUR. Acesta a criticat aspru blocajul din Parlament de miercuri și a arătat cu degetul spre AUR.
„Astăzi a înțeles și Bolojan că există bani pentru a sprijini persoanele vulnerabile! S-au gasit resurse pentru copiii cu dizabilități, pentru copiii din familiile sărace și pentru pensionarii cu venituri mici! PSD a apărat cu demnitate și determinare aceste categorii vulnerabile, împotriva USR, PNL și AUR, care s-au opus. Rușine pentru AUR pentru blocajul de ieri din Parlament! Rușine pentru PNL și USR pentru blocajul din Guvern de luni de zile,” a transmis acesta pe Facebook.
În viziunea lui Câciu, principalul vinovat pentru tensiunile politice rămâne Ilie Bolojan. Acesta spune că, dacă șeful Executivului ar fi dat dovadă de bună-credință în dialogul cu partenerii de coaliție, legea bugetului nu ar mai fi întârziat atât de mult.
„Dar principalul vinovat pentru acest blocaj rămâne premierul Bolojan! Dacă ar fi avut bună credință în dialogul cu partidele din Coaliție, adoptarea bugetului nu ar fi întârziat nepermis de mult!”
