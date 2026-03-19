Adrian Câciu, după ce PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget: „Astăzi a înțeles și Bolojan că există bani pentru a sprijini persoanele vulnerabile”

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a lansat un atac dur la adresa premierului Bolojan, după ce astăzi, PSD și PNL au ajuns la un acord privind bugetul pe 2026. Acesta a transmis, ironic, că s-au găsit în sfârșit resurse financiare pentru a sprijini copiii cu dizabilități, familiile sărace și pensionarii cu venituri mici.

Câciu a afirmă că PSD a fost singurul partid care a apărat cu „demnitate și determinare” aceste categorii vulnerabile, în ciuda opoziției venite din partea USR, PNL și AUR. Acesta a criticat aspru blocajul din Parlament de miercuri și a arătat cu degetul spre AUR.

Facebook „Astăzi a înțeles și Bolojan că există bani pentru a sprijini persoanele vulnerabile! S-au gasit resurse pentru copiii cu dizabilități, pentru copiii din familiile sărace și pentru pensionarii cu venituri mici! PSD a apărat cu demnitate și determinare aceste categorii vulnerabile, împotriva USR, PNL și AUR, care s-au opus. Rușine pentru AUR pentru blocajul de ieri din Parlament! Rușine pentru PNL și USR pentru blocajul din Guvern de luni de zile,” a transmis acesta pe

În viziunea lui Câciu, principalul vinovat pentru tensiunile politice rămâne Ilie Bolojan. Acesta spune că, dacă șeful Executivului ar fi dat dovadă de bună-credință în dialogul cu partenerii de coaliție, legea bugetului nu ar mai fi întârziat atât de mult.