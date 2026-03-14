Adrian Câciu, tiradă la adresa lui Bolojan: ”Oamenii nu trebuie să fie experimentul lui contabil”

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook în care critică modul în care este construit bugetul. Social-democratul susține că amendamentele pe care PSD ar urma să le depună nu modifică ținta de deficit de 6,2%, ci urmăresc „reașezarea priorităților” bugetare pentru a răspunde crizei economice și sociale și pentru a susține proiectele de investiții ale autorităților locale.

Câciu: „Oamenii nu trebuie să fie cobaii experimentului contabil al lui Bolojan”

În mesajul publicat pe rețelele sociale, fostul ministru susține că politicile economice promovate de premier ar putea avea efecte negative asupra populației și mediului de afaceri.

„Oamenii nu trebuie să fie cobaii experimentului contabil al lui Bolojan! Companiile nu trebuie falimentate pentru că așa vrea Bolojan! Comunitățile locale nu trebuie spoliate și furate pentru că așa vrea Bolojan!”, a scris Adrian Câciu.

Acesta a ținut să precizeze că ținta de deficit bugetar nu ar urma să fie modificată chiar dacă PSD va depune amendamente la proiectul de buget.

„Important de reținut: Ținta de deficit va rămâne tot 6,2% și în cazul în care PSD decide să depună amendamente la buget!”, a afirmat fostul ministru.

Critici la adresa „influencerilor economici”

În aceeași postare, Adrian Câciu îi critică pe cei pe care îi numește „influenkeri economici”, pe care îi acuză că răspândesc informații false despre impactul amendamentelor PSD asupra economiei.

„Prin minciunile pe care le propagă dovedesc că nu își respectă propriul auditoriu, proprii urmăritori pe rețele sociale, considerându-i slabi de minte și dispuși să înghită, pe nemestecate, orice aberație”, a transmis acesta.

Fostul ministru susține că majorarea dobânzilor nu are legătură cu eventualele amendamente la buget, ci cu evoluțiile din piețele internaționale și cu publicarea proiectului de buget.

„Ce nu vă spun fariseii aceștia economici: așa cum e construit bugetul, aceasta este rețeta sigură pentru recesiune severă”, a avertizat Adrian Câciu, adăugând că amendamentele PSD ar urma să „reașeze sumele pe priorități” pentru a combate criza socială și economică.

AUTORUL RECOMANDĂ