Adrian Câciu, tiradă la adresa lui Bolojan: "Oamenii nu trebuie să fie experimentul lui contabil"

14 mart. 2026, 14:57, Actualitate
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook în care critică modul în care este construit bugetul. Social-democratul susține că amendamentele pe care PSD ar urma să le depună nu modifică ținta de deficit de 6,2%, ci urmăresc „reașezarea priorităților” bugetare pentru a răspunde crizei economice și sociale și pentru a susține proiectele de investiții ale autorităților locale.

Câciu: „Oamenii nu trebuie să fie cobaii experimentului contabil al lui Bolojan”

În mesajul publicat pe rețelele sociale, fostul ministru susține că politicile economice promovate de premier ar putea avea efecte negative asupra populației și mediului de afaceri.

Oamenii nu trebuie să fie cobaii experimentului contabil al lui Bolojan! Companiile nu trebuie falimentate pentru că așa vrea Bolojan! Comunitățile locale nu trebuie spoliate și furate pentru că așa vrea Bolojan!”, a scris Adrian Câciu.

Acesta a ținut să precizeze că ținta de deficit bugetar nu ar urma să fie modificată chiar dacă PSD va depune amendamente la proiectul de buget.

Important de reținut: Ținta de deficit va rămâne tot 6,2% și în cazul în care PSD decide să depună amendamente la buget!”, a afirmat fostul ministru.

Critici la adresa „influencerilor economici”

În aceeași postare, Adrian Câciu îi critică pe cei pe care îi numește „influenkeri economici”, pe care îi acuză că răspândesc informații false despre impactul amendamentelor PSD asupra economiei.

Prin minciunile pe care le propagă dovedesc că nu își respectă propriul auditoriu, proprii urmăritori pe rețele sociale, considerându-i slabi de minte și dispuși să înghită, pe nemestecate, orice aberație”, a transmis acesta.

Fostul ministru susține că majorarea dobânzilor nu are legătură cu eventualele amendamente la buget, ci cu evoluțiile din piețele internaționale și cu publicarea proiectului de buget.

Ce nu vă spun fariseii aceștia economici: așa cum e construit bugetul, aceasta este rețeta sigură pentru recesiune severă”, a avertizat Adrian Câciu, adăugând că amendamentele PSD ar urma să „reașeze sumele pe priorități” pentru a combate criza socială și economică.

Citește și

INEDIT Japonezii au creat o mașină de spălat care „curăță” oamenii în doar 15 minute. Cât costă
14:37
Japonezii au creat o mașină de spălat care „curăță” oamenii în doar 15 minute. Cât costă
CINEMA Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025, potrivit Forbes. Câți bani a câștigat
14:18
Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025, potrivit Forbes. Câți bani a câștigat
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Israelul susține că războiul împotriva Iranului intră în „faza decisivă”. Iranul refuză să redeschidă Strâmtoarea Hormuz
14:07
🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Israelul susține că războiul împotriva Iranului intră în „faza decisivă”. Iranul refuză să redeschidă Strâmtoarea Hormuz
INEDIT A fost dezvăluită identitatea lui Bansky. Cine este celebrul artist stradal și cum l-au „descoperit”jurnaliștii de la Reuters
13:59
A fost dezvăluită identitatea lui Bansky. Cine este celebrul artist stradal și cum l-au „descoperit”jurnaliștii de la Reuters
NEWS ALERT Fiul lui Andrei Pleșu, trimis în judecată. Acesta este acuzat de trafic și consum de droguri
13:37
Fiul lui Andrei Pleșu, trimis în judecată. Acesta este acuzat de trafic și consum de droguri
FLASH NEWS Ministerul Apărării Naționale, mesaj emoționant pentru pilotul care a murit când încerca să salveze un câine: „Rămas bun, camarade”
13:28
Ministerul Apărării Naționale, mesaj emoționant pentru pilotul care a murit când încerca să salveze un câine: „Rămas bun, camarade”
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Ce se întâmplă doctore
„Cel mai dorit bărbat de pe Internet” dezvăluie că a purtat peruci timp de 14 ani pentru a-și ascunde chelia. „Dacă o femeie încerca să îmi atingă părul, evitam imediat gestul”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Arheologii ar fi descoperit cea mai veche formă de scriere cunoscută până acum

