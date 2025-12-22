Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a analizat acțiunea lui Nicușor Dan de intervenție în criza din justiție. Cunoscutul gazetar apreciază că în prima lună a anului viitor se va constata finalul actualei revolte din justiție, la fel de brusc cum a și apărut.

Președintele Nicușor Dan a terminat, luni, 22 decembrie, prima rundă de discuții de la Palatul Cotroceni cu un grup format din 11 foști și actuali magistrați despre problemele din justiție, semnalate de filmul Recorder. În opinia invitatului lui Ionuț Cristache, în urma acestui scandal, din păcate justiția din România se confruntă cu o gravă decredibilizare. Nu mai crede nimeni în justiție, a observat jurnalistul.

Pe 28 decembrie vom avea indiciul cheie despre rezultatul luptei de putere din interiorul justiției

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă se poate vorbi de o diversiune în interiorul sistemului judiciar, cu ajutorul documentarului Recorder, dar și cu aportul președintelui țării, Ion Cristoiu a opinat că acest scenariu se va clarifica în foarte scurt timp. Mai exact, trebuie urmărită data de 28 decembrie 2025, când CCR trebuie să se pronunțe asupra constituționalității legii pensiilor magistraților, avansată de Guvern. Ulterior, a completat invitatul, războiul din justiție se va stinge de la sine.

Până la acel film tezist artistic – Recorder -, de-aia cred că e altul scopul , magistrații erau uniți toți, demonstrații etc. Asta a intrat în conflict cu sistemul, cu Bolojan. Problema este că acum, astăzi, avem un sistem umplut cu rahat, scuzați-mi expresia. Adică după toate aceste chestii reprezentate de diliii ăștia, nu mai crede nimeni în justiție, nu-i mai apără nimeni. În aceste condiții, s-au rupt, s-a pierdut timpul. Pe 28 (decembrie) CCR nu va mai avea curaj s-o respingă (n.r. – legea pensiilor magistraților a lui Bolojan). Ăștia pensionari vor rămâne bine merci și ei vor pierde, da? Pariez, domnul Cristache, că în ianuarie nu va mai fi nimic, între timp uită, a explicat Cristoiu în studioul Gândul.

