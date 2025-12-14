Paradoxul „revoltei”: aproape 100 de pensionari speciali, din cei 800 de semnatari, „luptă” acum chiar împotriva măsurilor de care beneficiază. De la judecătorul „completului negru”, până la procurorul „unității de elită” DNA Ploiești, trecând prin controversați activiști și foști magistrați comuniști – toți s-au lipit de protestul USR/ Rezist

Lista cu protestatari din interiorul magistraturii, care s-au solidarizat inițial și cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, cuprinde – așa cum arată și judecătoarea activistă din Craiova Sorina Marinaș – o serie de nume controversate din Justiție și mulți pensionari speciali.

Paradoxul este că demersul protestatarilor – care și-au luat-o eroină pe judecătoarea Raluca Moroșanu și pe alți pensionari speciali din documentarul Recorder ( Crin Bologa, Andreea Chiș) – susține inclusiv reforma pensiilor speciale din Justiție, în varianta premierului Ilie Bolojan, pensii speciale de care chiar semnatarii beneficiază.

Gândul a arătat zilele trecute că și Raluca Moroșanu „eroina” și protestatara de la Curtea de Apel, este singurul magistrat al instanței din totalul de 243 care a votat „pentru” legea lui Bolojan pe pensiile magistraților, deși judecătoarei i se aplică vechile prevederi legale privind pensionarea specială.

Din 800 de magistrați semnatari ai protestului din Justiție, aproape 100 sunt pensionari speciali cu care se luptă Bolojan

Așa se face că dintre cei 813 semnatari prezentați de Marinaș, 97 sunt pensionari speciali ai sistemului judiciar, unii dintre ei pensionați înainte de 50 de ani.

Dintre numele controversate, în ceea ce-i privește pe pensionarii speciali, lista în varianta Marinaș, îi cuprinde pe:

1. Ionuț Matei – judecător pensionar ÎCCJ – controversatul judecător al “completului negru”. Pensionat la 49 de ani. Pensie specială – 5400 de euro potrivit presei.

2. Marius Vartic – procuror pensionar DNA – un vechi procuror DNA, plimbat prin mai multe instituții, pensionat în 2022, și „traumatizat” în 2013 – după ce fosta conducere DNA a Laurei Codruța Koveși, pe presiunile din dosarul Toni Greblă – i-a arestat fratele, potrivit presei.

3. Cristi Danileț – judecător pensionar – celebrul judecător activist, inițiator de proteste, pensionar special la 48 de ani, exclus de mai multe ori și revenit în magistratură.

4. Marius Bulancea – procuror pensionar – pensionar special EPPO cu pensie generoasă, apropiat de Laura Codruța Koveși, care a cerut pensionarea pe 1 decembrie 2025.

5. Horațiu Dumbravă – judecător pensionar – fost președinte CSM, pensionat la 52 de ani.

6. Lucian Onea – procuror pensionar – pensionat în august 2025 – la 51 de ani, fostul șef al “unității de elită” DNA Ploiești, unul din arhitecții scandalului de la DNA Ploiești. Suspendat din funcție, acuzat de represiune nedreaptă, achitat.

7. Nicolae Marin – procuror pensionar, procuror-șef adjunct SIIJ – fostul șef fără rezultate al SIIJ, retras din activitate în 2022.

8. Augustin Lazăr – procuror pensionar PÎCCJ – fostul procuror general al României, apropiat de Laura Codruța Koveși, fără rezultate notabile, care la momentul când a plecat din fruntea instituției presa a aflat că a lucrat pe vremea comunismului la penitenciarul Aiud, unde a fost torturat deținutul politic Iulius Filip.

9. Cristian Mihai Ban – procuror pensionar, fost vicepreședinte activist al CSM, adus de fostul șef al DNA Crin Bologa în instituție, și pensionat în 2023, la 48 de ani.

Gândul publică lista pensionarilor speciali susținători ai protestului, în varianta judecătoarei activiste Marinaș:

Mariana Constantinescu – judecător pensionar Curtea de Apel București Cristina Craiu – judecător pensionar Curtea de Apel București Veronica Găina – judecător pensionar Curtea de Apel București Risantea Găgescu – judecător pensionar Curtea de Apel București Raluca Cîrjan – judecător pensionar Curtea de Apel București Orășanu Bogdana – judecător pensionar Curtea de Apel București Ioana Constantin- judecător pensionar Curtea de Apel București Ionuț Matei – judecător pensionar ÎCCJ Anca Alexandrescu – judecător pensionar ÎCC Anca Viciu – judecător pensionar ÎCCJ Marius Vartic – procuror pensionar DNA Arpinte Nicoleta – procuror pensionar Cristi Danileț – judecător pensionar Ungureanu Cerasela – procuror pensionar Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar Baldea Diana – procuror pensionar Marta Chiș – procuror pensionar Ghiugan Ionela Mariana – judecător pensionar Mihai Stanciu – procuror pensionar Camelia Stanciu – procuror pensionar Irina Hrușcă – judecător pensionar Nicodim Ioan – procuror pensionar Bulz Julieta – procuror pensionar Stanță Doina – procuror pensionar Florin Daniel Cășuneanu – procuror pensionar Emanuela Dulgheru – jud. Pensionar Florea Ionela – procuror pensionar Antonescu Romeo – judecător pensionar Daciana Deritei – procuror pensionar Monea Crina Corina – procuror pensionar Monica Nicola – judecător pensionar Liana Anișoara Cociș – judecător pensionar Ana Maria Candet – judecător pensionar Adriana Grigore – Judecător pensionar Pecincu Alexandru – judecător pensionar Spoeala Valentina – procuror pensionar Arsene Ion Cătălin – procuror pensionar Teodora Sorescu – judecător pensionar Coadă Ciprian – judecător pensionar Daniela Mitrea Muntean – judecător pensionar Elena Popescu – judecător pensionar Corina Voicu – judecător pensionar Curtea de Apel Pitești Rusu Larisa – procuror pensionar Marius Bulancea – procuror pensionar Horațiu Dumbravă – judecător pensionar Dan Sarău – procuror DIICOT pensionar Sas Remus – judecător pensionar Alexandru Bogdan Georgescu – procuror pensionat Natalia Stoiculescu – judecător pensionar Curtea de Apel Craiova Marinela Mitan – judecător pensionar Felicia Marcu – judecător pensionat Mihaela Vlăsceanu – judecător pensionar Monica Tănase – judecător pensionar Lucian Onea – procuror pensionar Violeta Trăistaru – procuror pensionar Curea Maria Laura – procuror pensionar DNA Pârvu Magdalena – judecător pensionar Banea Marian – procuror pensionar Ungureanu Cerasela Mihaela – procuror pensionar PT Vâlcea Iulian Păcurar – judecător pensionar Daniel Oltean – procuror pensionar Alexandru Șerban – judecător pensionar Sorin Iercoșan – procuror pensionar Nicolae Marin – procuror pensionar, procuror-șef adjunct SIIJ Moglan Lăcrămioara – judecător pensionar Curtea de Apel Bacău Nicolescu Roberta Lia – procuror pensionar DNA Nica Viorel Ioan – procuror pensionar Galan Marius – judecător pensionar Șerbănoiu Eusebiu Octavian – procuror militar pensionar Mitu Stegaru – judecător pensionar Tribunalul București Debreni Cristian Desideriu – judecător pensionar Debreni Camelia Lucia – judecător pensionar Tudorache Neluța Marinica – judecător pensionar Tribunalul Călărași Maria Camelia Stoina – procuror pensionar DIICOT Carmen Simona Ricu – procuror pensionar DNA Bisca Elena Daniela – judecător pensionar Codreanu Victor – procuror pensionar Laura Nadia Pena – procuror pensionar Nicoleta Oancea – procuror pensionar Cristian Oancea – procuror pensionar Valentina Petrescu – judecător pensionar Nicoleta Grigorescu – judecător pensionar Narcisa Vintilă – judecător pensionar Augustin Lazăr – procuror pensionar PÎCCJ Monica Niculescu – judecător pensionar Bianca Patraș – judecător pensionar Eleonora Centea – procuror pensionar PICCJ Cristina Florea – judecător pensionar Gheorghe Cristian – procuror pensionar Maria-Luiza Căpăţînă – procuror pensionar DNA Șestacovschi Simona Cristina – procuror pensionar PICCJ Palihovici Liliana – judecător pensionar Curtea de Apel Iași Valeriu Ciucă – judecător pensionar TUE Mihai Andrei Balan – judecator pensionar Cristian Mihai Ban – procuror pensionar Florin Deac – procuror pensionar Alina Ghinescu – procuror pensionar

