14 dec. 2025, 12:50, Actualitate
Paradoxul „revoltei”: aproape 100 de pensionari speciali, din cei 800 de semnatari, „luptă” acum chiar împotriva măsurilor de care beneficiază. De la judecătorul „completului negru”, până la procurorul „unității de elită” DNA Ploiești, trecând prin controversați activiști și foști magistrați comuniști – toți s-au lipit de protestul USR/ Rezist
Lista cu protestatari din interiorul magistraturii, care s-au solidarizat inițial și cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, cuprinde – așa cum arată și judecătoarea activistă din Craiova Sorina Marinaș – o serie de nume controversate din Justiție și mulți pensionari speciali.

Paradoxul este că demersul protestatarilor – care și-au luat-o eroină pe judecătoarea Raluca Moroșanu și pe alți pensionari speciali din documentarul Recorder ( Crin Bologa, Andreea Chiș) – susține inclusiv reforma pensiilor speciale din Justiție, în varianta premierului Ilie Bolojan, pensii speciale de care chiar semnatarii beneficiază.

Gândul a arătat zilele trecute că și Raluca Moroșanu „eroina” și protestatara de la Curtea de Apel, este singurul magistrat al instanței din totalul de 243 care a votat „pentru” legea lui Bolojan pe pensiile magistraților, deși judecătoarei i se aplică vechile prevederi legale privind pensionarea specială.

Din 800 de magistrați semnatari ai protestului din Justiție, aproape 100 sunt pensionari speciali cu care se luptă Bolojan

Așa se face că dintre cei 813 semnatari prezentați de Marinaș, 97 sunt pensionari speciali ai sistemului judiciar, unii dintre ei pensionați înainte de 50 de ani.

Dintre numele controversate, în ceea ce-i privește pe pensionarii speciali, lista în varianta Marinaș, îi cuprinde pe:

Ionuț Matei, „completul negru”, pensionar special

1.   Ionuț Matei – judecător pensionar ÎCCJ – controversatul judecător al “completului negru”. Pensionat la 49 de ani. Pensie specială – 5400 de euro potrivit presei.

 2.  Marius Vartic – procuror pensionar DNA – un vechi procuror DNA, plimbat prin mai multe instituții, pensionat în 2022, și „traumatizat” în 2013 – după ce fosta conducere DNA a Laurei Codruța Koveși, pe presiunile din dosarul Toni Greblă – i-a arestat fratele, potrivit presei.

Cristi Danileț, tânăr pensionar special

 3. Cristi Danileț – judecător pensionar – celebrul judecător activist, inițiator de proteste, pensionar special la 48 de ani, exclus de mai multe ori și revenit în magistratură.

Marius Bulancea, tânăr pensionar special EPPO

 4. Marius Bulancea – procuror pensionar – pensionar special EPPO cu pensie generoasă, apropiat de Laura Codruța Koveși, care a cerut pensionarea pe 1 decembrie 2025.

 5. Horațiu Dumbravă – judecător pensionar – fost președinte CSM, pensionat la 52 de ani.

Lucian Onea, fostul șef al Unității de elită DNA Ploiești, tânăr pensionar special

 6. Lucian Onea – procuror pensionar – pensionat în august 2025 – la 51 de ani, fostul șef al “unității de elită” DNA Ploiești, unul din arhitecții scandalului de la DNA Ploiești. Suspendat din funcție, acuzat de represiune nedreaptă, achitat.

 7. Nicolae Marin – procuror pensionar, procuror-șef adjunct SIIJ – fostul șef fără rezultate al SIIJ, retras din activitate în 2022.

CSM i-a aprobat pensionarea lui Augustin Lazăr, în urma scandalului Aiud

 8. Augustin Lazăr – procuror pensionar PÎCCJ – fostul procuror general al României, apropiat de Laura Codruța Koveși, fără rezultate notabile, care la momentul când a plecat din fruntea instituției presa a aflat că a lucrat pe vremea comunismului la penitenciarul Aiud, unde a fost torturat deținutul politic Iulius Filip

Cristian Ban, pensionar special la 48 de ani

9. Cristian Mihai Ban – procuror pensionar, fost vicepreședinte activist al CSM, adus de fostul șef al DNA Crin Bologa în instituție, și pensionat în 2023, la 48 de ani.

Gândul publică lista pensionarilor speciali susținători ai protestului, în varianta judecătoarei activiste Marinaș:

  1. Mariana Constantinescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
  2. Cristina Craiu – judecător pensionar Curtea de Apel București
  3. Veronica Găina – judecător pensionar Curtea de Apel București
  4. Risantea Găgescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
  5. Raluca Cîrjan – judecător pensionar Curtea de Apel București
  6. Orășanu Bogdana – judecător pensionar Curtea de Apel București
  7. Ioana Constantin- judecător pensionar Curtea de Apel București
  8. Ionuț Matei – judecător pensionar ÎCCJ
  9. Anca Alexandrescu – judecător pensionar ÎCC
  10. Anca Viciu – judecător pensionar ÎCCJ
  11. Marius Vartic – procuror pensionar DNA
  12. Arpinte Nicoleta – procuror pensionar
  13. Cristi Danileț – judecător pensionar
  14. Ungureanu Cerasela – procuror pensionar
  15. Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar
  16. Baldea Diana – procuror pensionar
  17. Marta Chiș – procuror pensionar
  18. Ghiugan Ionela Mariana – judecător pensionar
  19. Mihai Stanciu – procuror pensionar
  20. Camelia Stanciu – procuror pensionar
  21. Irina Hrușcă – judecător pensionar
  22. Nicodim Ioan – procuror pensionar
  23. Bulz Julieta – procuror pensionar
  24. Stanță Doina – procuror pensionar
  25. Florin Daniel Cășuneanu – procuror pensionar
  26. Emanuela Dulgheru – jud. Pensionar
  27. Florea Ionela – procuror pensionar
  28. Antonescu Romeo – judecător pensionar
  29. Daciana Deritei – procuror pensionar
  30. Monea Crina Corina – procuror pensionar
  31. Monica Nicola – judecător pensionar
  32. Liana Anișoara Cociș – judecător pensionar
  33. Ana Maria Candet – judecător pensionar
  34. Adriana Grigore – Judecător pensionar
  35. Pecincu Alexandru – judecător pensionar
  36. Spoeala Valentina – procuror pensionar
  37. Arsene Ion Cătălin – procuror pensionar
  38. Teodora Sorescu – judecător pensionar
  39. Coadă Ciprian – judecător pensionar
  40. Daniela Mitrea Muntean – judecător pensionar
  41. Elena Popescu – judecător pensionar
  42. Corina Voicu – judecător pensionar Curtea de Apel Pitești
  43. Rusu Larisa – procuror pensionar
  44. Marius Bulancea – procuror pensionar
  45. Horațiu Dumbravă – judecător pensionar
  46. Dan Sarău – procuror DIICOT pensionar
  47. Sas Remus – judecător pensionar
  48. Alexandru Bogdan Georgescu – procuror pensionat
  49. Natalia Stoiculescu – judecător pensionar Curtea de Apel Craiova
  50. Marinela Mitan – judecător pensionar
  51. Felicia Marcu – judecător pensionat
  52. Mihaela Vlăsceanu – judecător pensionar
  53. Monica Tănase – judecător pensionar
  54. Lucian Onea – procuror pensionar
  55. Violeta Trăistaru – procuror pensionar
  56. Curea Maria Laura – procuror pensionar DNA
  57. Pârvu Magdalena – judecător pensionar
  58. Banea Marian – procuror pensionar
  59. Ungureanu Cerasela Mihaela – procuror pensionar PT Vâlcea
  60. Iulian Păcurar – judecător pensionar
  61. Daniel Oltean – procuror pensionar
  62. Alexandru Șerban – judecător pensionar
  63. Sorin Iercoșan – procuror pensionar
  64. Nicolae Marin – procuror pensionar, procuror-șef adjunct SIIJ
  65. Moglan Lăcrămioara – judecător pensionar Curtea de Apel Bacău
  66. Nicolescu Roberta Lia – procuror pensionar DNA
  67. Nica Viorel Ioan – procuror pensionar
  68. Galan Marius – judecător pensionar
  69. Șerbănoiu Eusebiu Octavian – procuror militar pensionar
  70. Mitu Stegaru – judecător pensionar Tribunalul București
  71. Debreni Cristian Desideriu – judecător pensionar
  72. Debreni Camelia Lucia – judecător pensionar
  73. Tudorache Neluța Marinica – judecător pensionar Tribunalul Călărași
  74. Maria Camelia Stoina – procuror pensionar DIICOT
  75. Carmen Simona Ricu – procuror pensionar DNA
  76. Bisca Elena Daniela – judecător pensionar
  77. Codreanu Victor – procuror pensionar
  78. Laura Nadia Pena – procuror pensionar
  79. Nicoleta Oancea – procuror pensionar
  80. Cristian Oancea – procuror pensionar
  81. Valentina Petrescu – judecător pensionar
  82. Nicoleta Grigorescu – judecător pensionar
  83. Narcisa Vintilă – judecător pensionar
  84. Augustin Lazăr – procuror pensionar PÎCCJ
  85. Monica Niculescu – judecător pensionar
  86. Bianca Patraș – judecător pensionar
  87. Eleonora Centea – procuror pensionar PICCJ
  88. Cristina Florea – judecător pensionar
  89. Gheorghe Cristian – procuror pensionar
  90. Maria-Luiza Căpăţînă – procuror pensionar DNA
  91. Șestacovschi Simona Cristina – procuror pensionar PICCJ
  92. Palihovici Liliana – judecător pensionar Curtea de Apel Iași
  93. Valeriu Ciucă – judecător pensionar TUE
  94. Mihai Andrei Balan – judecator pensionar
  95. Cristian Mihai Ban – procuror pensionar
  96. Florin Deac – procuror pensionar
  97. Alina Ghinescu – procuror pensionar

Cele mai noi