Scandalul pensiilor speciale revine în prim-plan, de data aceasta în contextul audierilor lui Nicușor Dan cu magistrații. Tensiunea a depășit zona politică și a ajuns direct în Justiție, unde un procuror pensionat a avut o reacție ieșită din comun, după ce a fost din nou pus în aceeași categorie a „privilegiaților”. Magistratul a respins ferm informațiile din spațiul public.

„Nu am pensie de 5.000 de euro, am o pensie foarte bună. Nu m-am pensionat la 48 de ani, am 51”, a declarat acesta, vizibil iritat. Procurorul a spus că nu mai suportă eticheta de „chiabur” și că aceeași stare de nemulțumire există și în rândul colegilor săi.

Toni Neacsu: „Nu are o pensie de 5.000 de euro, este o minciună, ci doar de 4.700!”

Declarațiile au stârnit reacții rapide, inclusiv din partea avocatului Toni Neacșu, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de derapajele din sistemul judiciar. Acesta a corectat datele prezentate public: procurorul nu s-a pensionat la 48 de ani, ci la 51, iar pensia nu este de 5.000 de euro, ci de aproximativ 4.700 de euro.

„Pe acești oameni îi apăr, inclusiv drepturile lor, cu principiile mele considerate proaste, conform cărora justiția este mai importantă decât suma indivizilor care o compun”, a transmis avocatul. „Domnule procuror pensionat, cu o pensie de 4.700 de euro la 51 de ani sunteți, fără îndoială, un chiabur.”

În opinia lui Toni Neacșu, discuția reală nu se reduce la cifre, ci la legitimitatea morală a acestor drepturi. Avocatul susține că, atunci când Justiția ajunge să fie compromisă prin jocuri politice și gesturi lipsite de demnitate la Cotroceni, dispare și fundamentul moral al privilegiilor de care beneficiază unii magistrați.

Reacția procurorului scoate la iveală ruptura tot mai evidentă dintre sistemul judiciar și societate.

Nicușor Dan, audieri cu magistrații. Președintele îi ceartă că vorbesc despre problemele lor: „Cred că ne-am îndepărtat de subiect”

Ce i-au scris magistrații revoltați lui Nicușor Dan: „Suntem în teroare/ La CAB s-a instaurat frica/ Sub apartenența legalității se întâmplă lucruri grave”