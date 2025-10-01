Prima pagină » Actualitate » Adrian Năstase: „Moartea lui Dumbravă servește unora care au participat la construirea completelor negre”

Adrian Năstase: „Moartea lui Dumbravă servește unora care au participat la construirea completelor negre"

Ruxandra Radulescu
01 oct. 2025, 15:46, Actualitate
Adrian Năstase:

Adrian Năstase a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre dosarele politice care au fost făcute de-a lungul timpului mai multor personaje de la nivel înalt și a menționat, în acest sens, rolul cheie pe care l-au jucat fostului șef SRI Dumitru Dumbravă și Florian Coldea. 

„Desigur, a fost de vină Dumbravă, dar el a murit. Cred că servește unora dintre cei care au participat la construirea completelor negre”, a precizat Adrian Năstase.

