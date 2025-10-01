Adrian Năstase: Restabilirea relației cu China, o ANCORĂ de SECURITATE pentru România

Adrian Năstase, fostul premier al României, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre modul în care România ar trebui să abordeze relația cu China.

„Am pus la punct relația cu NATO, cu U.E și nivelul următor trebuie să fie relația cu vecini, pentru a crea structuri regionale și ancore suplimentare de securitate în care eu includ China. Noi n-am avut niciodată un conflict cu China. Mai mult noi am făcut niște gesturi importante față de China și China, la fel.

Din punct de vedere economic nu aveam datorii dar nu aveam nici credit. Singurii care ne-au dat bani au fost chinezii care ne-au dat un credit de 100 de milioane de dolari care a fost foarte util. România a fost inițiatorul care a dus la restabilirea locului Chinei la ONU”, a declarat Adrian Năstase.