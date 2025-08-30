FCSB s-a calificat în grupa Europa League după ce a învins pe Aberdeen în play-off-ul competiției, scor 5-2 la general, iar Gigi Becali a fost la meciul de pe Arena Națională.

După partidă, patronul celor de la FCSB s-a urcat pe mașina sa de lux, în uralele fanilor. Acum, omul de afaceri se amuză, spunând că acționarul Rapidului, Dan Șucu, sau Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, nu pot face același gest ca el.

Adversarele FCSB în grupa Europa League: Feyenoord, Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, Fenerbahce, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles.

Gigi Becali se amuză pe seama rivalilor din Superliga. „Eu am Rolls Royce și tu ai Ford cu benă”

„Să se urce și alții pe mașină, dacă pot. Rotaru nu poate! Trebuie să ai putere fizică. Omul nu poate. Trebuie să ai talent. Și forță. Trebuie să fi muncit în viața ta, să ai mușchi. Eu am muls oi, am putere, am mușchi. Rotaru nu are cum! Poate? Crezi că poate? Doar dacă e ajutat.

Pune-l pe Șucu să se urce pe mașină. Poate? Dacă n-a muncit în viața lui, cum să poată? Trebuie să ai putere. Trebuie să tragi cu mâna, să ai putere, să te agăți. De unde să aibă Șucu putere? Trebuie elasticitate. Nu e așa simplu.

Deși, Șucu ar putea să poată. El are mașină Ford, cu benă în spate. Are basculantă în spate. M-am întâlnit cu el. Când am văzut mașina, am întrebat a cui e. Are Ford cu basculantă în spate, cu benă. Cum vrei să te lupți cu mine? Eu am Rolls Royce și tu ai Ford cu benă. Eu nici nu merg cu așa mașină, o iau pe jos. Cred că s-a obișnuit de mic cu basculanta. Și are acum Ford cu benă acum”, a declarat Gigi Becali la Fanatik.