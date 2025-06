Adrian Sobaru, fostul angajat al TVR care s-a aruncat în gol de la balconul Parlamentului din cauza măsurilor drastice de austeritate din urmă cu 15 ani, are un mesaj șocant, după ce Guvernul Bolojan pregătește măsuri dure pentru a reduce deficitul bugetar. Fostul tehnician de la televiziunea publică spune că nu regretă deloc gestul șocant de atunci. „Cine mai are creier, să-și ia desaga și să plece din România”, spune bărbatul în vârstă de 57 de ani.

„Mi-aţi luat pâinea copiilor. Pentru tine, Boc!”, a spus Adrian Sobaru, în 2010, înainte să se arunce de la balcon, peste scaunele din Parlament.

Fostul angajat al TVR a scăpat ca prin minune, iar după incidentul șocant a afirmat că guvernul de atunci tăiase inclusiv un ajutor pentru fiul său, care suferă de o dizabilitate.

„Se va ajunge mai rău decât în 2010, pentru că țara este mult mai distrusă acum”

După 15 ani de la „marea criză”, Adrian Sobaru spune că măsurile Guvernului de acum ar putea fi mai drastice, iar repercusiunile mai mari.

„Se va ajunge mai rău decât în 2010, pentru că țara este mult mai distrusă acum. Cine mai are un pic de creier, să-și ia desaga în spate și să plece din România, așa cum am făcut și eu. Îmi doresc să mă întorc în România, dar pare că nu mai este speranță acolo. Nu există țară mai bogată ca România în toată Europa. Dar, cu toate astea, în România, oamenii nu trăiesc, supraviețuiesc. Am avut industrie, a fost pusă la pământ, educația la fel”, a spus, pentru Gândul, Adrian Sobaru.

Cum vede el gestul șocant pe care l-a făcut acum 15 ani, când s-a aruncat peste scaunele din plenul Parlamentului?

„Niciodată nu voi regreta gestul meu din Parlament de acum 15 ani. Chit că muream sau rămâneam cu handicap. Pe mine nu mă vor arăta copiii cu degetul că am stat și m-am uitat cum se distruge țara”, mărturisește Adrian Sobaru.

”A fost o bătaie de joc la alegeri”

Scena de atunci din Parlament a fost dramatică. În plen vorbea premierul Emil Boc, iar sângele lui Adrian a țâșnit peste Adriana Săftoiu, fosta consilieră a președintelui Traian Băsescu.

Adrian Sobaru este dezamăgit și de cum au decurs ultimele alegeri prezidențiale.

„A fost o bătaie de joc și la alegeri. Eu nu sunt nici fan Georgescu, nici fan Șoșoacă, dar prea și-au bătut joc. Au lăsat oamenii fără speranțe, nu mai au de ce să se agațe. Lucrurile au fost prea pe față. Jocurile erau deja făcute, iar țara trebuie distrusă din temelie”, conchide fostul angajat TVR.

Adrian Sobaru spunea recent pentru Gândul că muncește din greu pentru copiii lui, care acum s-au făcut mari: băiatul, în vârstă de 25 de ani este student în Germania, iar fata (22 de ani) este în primul an la Biotehnologii.

„Nu mai lucrez de ceva ani la TVR. Mi-am dat demisia. Am plecat din țară, am lucrat din greu. Am spălat și WC-uri, nu este o rușine. Îmi trebuie bani pentru copii. Facultatea fiului meu, care studiază în Germania, costă 1.500 de euro lunar. Este un copil foarte inteligent. Așa sunt copiii cu autism, în general”, ne-a spus Adrian, mândru de băiatul său.

După 15 ani de la „marea criză financiară”, românii s-ar putea confrunta din nou cu tăieri din venituri, respectiv din sporuri, sau cu taxe și impozite mai mari. De asemenea, și accizele ar putea crește, așa cum a anunțat Guvernul Bolojan.

