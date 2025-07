Afacerea cu care s-a ÎMBOGĂȚIT în Italia o româncă de 36 de ani. Ce idee a avut Mihaela în timpul pandemiei

Mihaela Dinică este o româncă în vârstă de 36 de ani, care locuiește în Monteriggioni, o localitate italiană din provincia Siena. În urmă cu trei ani, a înființat propria fermă agricolă. Mai mult, în același an, ea a câștigat premiul „Oscar Green 2022”

„Sper să fiu un exemplu pentru mulți, în special pentru femei Am decis să-mi schimb viața în 2020, în perioada de izolare. Am vrut să am propria afacere”. Mihaela Dinică a lucrat ca muncitoare în fabrică, și-a dat demisia și a investit toate resursele financiare în ferma și afacerea sa agroturistică. Am început lucrările imediat ce s-a încheiat cu restricțiile, cumpărând animalele și echipamentele necesare, ajutată fiind doar de familia mea”, a spus ea, potrivit Il Fatto Quotidiano.