Sora lui George Clooney a murit la 65 de ani. Adelia Zeidler suferea de cancer

Actorul George Clooney este în doliu. Sora lui, Adelia Zeidler, a murit la 65 de ani, după o luptă crâncenă cu o boală nemiloasă: cancerul.

George Clooney, în vârstă de 64 de ani, își alinta sora „Ada” și a spus că a fost „eroina” lui. „Nu am cunoscut pe nimeni atât de curajos. Ne vei lipsi teribil, mie și lui Amal”.

Potrivit anunțului trist, citat de The Sun, Ada a murit „liniștită”, „înconjurată de cei dragi”, la centrul St Elizabeth din Kentucky.

„O artistă talentată”

Sora lui Clooney s-a născut la 2 mai 1960 în Los Angeles, devenind o artistă talentată. „Și-a pus în practică abilitățile la școala elementară Augusta Independent, unde a fost profesor de arte”, arată biografia Adei.

În 1987, Ada s-a căsătorit cu Norman Zeidler, un fost căpitan din Armată, în Augusta. A dus o viață departe de showbiz, dar a participat, totuși, la nunta fratelui ei celebru cu Amal, desfășurată în Veneția în 2014.

Ada a fost fotografiată pe o barcă, alături de Clooney. Cei doi frați au crescut împreună în Kentucky. „Sora mea, de care sunt foarte apropiat”, așa o descria George Clooney, într-un interviu pentru CBS This Morning din 2015.

În 2006, într-o emisiune HGTV, mama lor, Nina, a povestit cum a venit cândva acasă și a descoperit că frații au dat o petrecere și au aruncat „bezele” pe toți pereții.

Sursa foto: Facebook / Arhivă

Autorul recomandă: