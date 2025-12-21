Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro

Laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, susține abordarea lui Trump de înlăturare a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, prin presiune militară. Publicația Financial Times a analizat motivul pentru care lidera opoziției venezuelene adoptă strategia președintelui SUA, pentru îndepărtarea lui Maduro.

Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Corina Maria Machado, a sprijinit desfășurarea operațiunii forțelor SUA în Caraibe și confiscarea unui petrolier afectat de sancțiuni.

Abordarea pacifistă propusă de Biden și Occident s-a dovedit ineficientă pentru tabără lui Machado

Potrivit colaboratorilor lui Machado, opoziția democratică din Venezuela a încercat tot ce a sugerat comunitatea internațională timp de mai bine de un deceniu – concurarea la alegeri, participarea la negocieri, susținerea sancțiunilor și organizarea de proteste stradale.

Machado: „Acțiunile președintelui Trump au fost decisive”

Acum îl vede pe Trump ca singura sa speranță pentru a-l înlătura pe Maduro, aflat la putere din 2013.

„Acțiunile președintelui Trump au fost decisive pentru a ajunge în punctul în care ne aflăm acum, în care regimul este mai slab ca niciodată”, a declarat Machado reporterilor la Oslo joi.

„Trebuie să creștem costurile menținerii la putere și să reducem costul părăsirii puterii. Numai atunci când veți face asta, acest regim se va prăbuși. Și spre asta ne îndreptăm acum.”

Alegerea lui Machado pentru premiul pentru pace a stârnit controverse în Norvegia. Două partide de stânga au criticat comitetul Nobel pentru decizia lor, iar câteva sute de persoane au protestat împotriva acestuia la Oslo.

Abordare „morală” nu funcționează în confruntarea cu Nicolas Maduro

Președintele Comitetului Nobel din Norvegia, Jørgen Watne Frydnes, a respins criticile. Acesta a declarat că oamenii care trăiesc sub dictatură trebuie adesea să aleagă între „dificil și imposibil”.

Jørgen Watne Frydnes a mai adăugat că nu este „realist” ca „liderii democratici din Venezuela să își urmărească obiectivele cu o puritate morală pe care adversarii lor nu o afișează niciodată”.

Un membru al delegației lui Machado a spus că discursul a fost întâmpinat cu ovații în picioare de către un public „șocat să audă un european vorbește în termeni atât de simpli” despre Venezuela.

Machado a generat nemulțumiri când i-a dedicat premiul Nobel lui Trump și a invocat „sprijinul decisiv al acestuia pentru cauza noastră”.

Foști oficiali americani spun că mesajula ei a fost motivat de pragmatism: Trump își dorise el însuși Premiul Nobel și exista riscul ca ea să piardă sprijinul SUA dacă nu i se supunea.

„Oricine are preferințe partizane nu înțelege politica reală”

Thor Halvorssen, directorul executiv venezueleano-norvegian al Fundației pentru Drepturile Omului, cu sediul la New York, a declarat că liderul opoziției din Venezuela ar trebui să aibă o relație de lucru cu președintele american.

„Oricine are preferințe partizane și este deranjat de acest lucru nu înțelege geopolitica și politica reală”, a adăugat el.

Halvorssen, care o cunoaște de mult timp pe Machado, a spus că riscurile pe care și le-a asumat în drum spre Oslo, pentru acceptarea premiului Nobel pentru Pace au demonstrat o tenacitate extraordinară. Ca să evite soldații lui Maduro la punctele de control, María Corina Machado s-a deghizat, apoi a înfruntat furtunile de pe mare, în drum spre Curaçao, ca apoi să zboare spre Norvegia.

„Faptul că trebuie să suporte atâtea pericole pentru a părăsi Venezuela este o dovadă clară a represiunii și criminalității regimului”, a spus Halvorssen.

ONU: Regimul lui Nicolas Maduro, vinovat de crime împotriva umanității

Inițial percepută ca un personaj cu politici marginale, poziția intransigentă a lui Machado și refuzul ei de a negocia cu Maduro se bucură acum de sprijin larg în rândul opoziției democratice din Venezuela.

Ani la rând, activiștii au fost ținta arestărilor, au fost supuși torturii din închisoare și adeseori uciși. Aceste abuzuri au fost numite de ONU: crime împotriva umanității.

Politicienii opoziției sunt reticenți în ceea ce privește critica aliaților în public. Dar în privat, își amintesc cu amărăciune cum națiunile europene și administrația lui Joe Biden i-au presat să negocieze pașnic cu Maduro sau să participe la alegeri. Liderul venezuelean, însă, și-a încălcat promisiunile, iar alegerile au fost fraudate.

Greșelile administrației Biden au facilitat tirania lui Maduro

Administrația Biden a mediat în 2023 un acord prin care urma să relaxeze sancțiunile SUA asupra industriei petroliere. În schimb Maduro ar fi urmat să organizeze alegeri libere și corecte.

La nivel formal, Maduro a fost de acord. În realitate, acesta i-a interzis lui Machado să candideze la alegerile prezidențiale din 2024 și apoi a revendicat victoria el însuși fără a prezenta dovezi.

Opoziția a descoperit mii de liste, ce dovedesc fraudarea algerilor. Mai mult, câștigătorul ar fi fost de fapt Edmundo González, candidatul surogat al Mariei Corina Machado, care obținuse o victorie zdrobitoare. Maduro a răspuns prin intensificarea regimului opresiv, a detașat trupe pe străzi, care au tras cu muniție reală asupra protestatarilor din apropierea palatului prezidențial.

Forțele de securitate au închis personalități ale opoziției și au verificat telefoanele mobile pentru mesaje antiguvernamentale. Protestele s-au stins rapid.

Trump a lovit în regimul lui Maduro

Trump a încercat să impună sancțiuni economice în timpul primului mandat, când a aplicat „presiune maximă” asupra Venezuelei. La acel moment, liderul de la Casa Albă a încercat să limiteze principalul produs de export al țării, petrolul.

Economia vulnerabilă a Venezuelei a fost slăbită și mai mult, iar fluxurile de refugiați care părăseau țara, au continuat să crească. Maduro s-a agățat de putere cu sprijinul Rusiei, Chinei, Iranului și Cubei.

Tom Shannon, un fost înalt oficial al Departamentului de Stat al SUA și expert în Venezuela, a declarat că el crede că Machado „a decis că singura ei speranță de a ține opoziția laolaltă și de a-și afirma conducerea asupra acesteia era să îmbrățișeze abordarea lui Trump”.

Această strategie a provocat neliniște în rândul președinților de stânga din America Latină. Niciunul dintre aceștia nu a fost prezent la ceremonia de decernare a Premiului Nobel lui Machado. Cei patru care au venit – din Argentina, Paraguay, Panama și Ecuador – erau toți conservatori.

„Majoritatea ambasadorilor de la Washington din țările din America Latină ar spune că nu doresc niciun fel de intervenție militară americană în America Latină”, a spus un trimis. „Trebuie să sperăm întotdeauna că există o altă modalitate de a-l scoate pe Maduro de la putere.”

Care sunt riscurile pentru Corina Machado, în asocierea cu Trump

În mod ideal, a spus el, acest lucru ar implica ca națiunile din regiune să acționeze concertat, deși a recunoscut că diviziunile politice acerbe împiedică în prezent acest lucru.

Alții au spus că cel mai mare risc pentru strategia lui Machado era că Trump s-ar putea să nu obțină rezultate. De menționat este că președintele SUA a fost aspru în criticile sale la adresa lui Maduro, dar abia dacă a menționat-o pe Maria Corina Machado și opoziția.

Machado a schițat o strategie pentru un viitor guvern în Venezuela format de actuala opoziție. Chiar dacă Maduro ar ceda puterea, este departe de a fi clar că forțele de securitate ale regimului ar permite unui guvern format de actuala opoziție să-i succeadă.

„Planul opoziției venezuelene de a prelua guvernul și de a crea următoarea republică necesită o prezență americană pe teren pentru a avea succes”, a spus un fost oficial american de rang înalt. „Nu cred că Trump va face asta”.

Chris Sabatini, expert în America Latină la Chatham House, a declarat că există riscul ca Machado să se vadă subminată de Trump, dacă acesta va avea nevoie de o portiță de scăpare, în caz că Maduro nu poate fi răsturnat.

„Ea știe că Trump este profund tranzacțional și că baza sa se opune în mod clar unei acțiuni militare americane extinse și chiar implicării în Venezuela”, a spus el. „Așadar, riscă să fie lăsată în urmă.”

Cei apropiați de Machado se simt indignați de critici, spunând că determinarea liderului opoziției nu trebuie subestimată și că Washingtonul pune acum presiune pe Maduro mai mult ca niciodată.

„Venezuela este o tumoare în stadiul patru care a metastazat”, a spus unul dintre ei. „Dar cel puțin o tratăm acum cu un oncolog.”

Un mare risc cu care se confruntă Machado este că nu se va putea întoarce în patria sa. Acest aspect o îndepărtează de milioanele de susținători.

Multe foste figuri ale opoziției și-au pierdut sprijinul, din cauza absenței pe care o presupune exilul.

„Departe de a fi izolată, susținătorii o aplaudă pentru curajul de care a dat dovadă, atunci când a fugit din Venezuela pentru a ridica Premiul Nobel, astfel încât să-l poată duce înapoi oamenilor – adevărații laureați ai premiului”, a spus Halvorssen. „Cu siguranță se va întoarce.”

