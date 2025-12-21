Prima pagină » Știri externe » Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite

Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite

21 dec. 2025, 12:09, Știri externe
Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite
Nouă persoane au fost ucise și alte zece au fost rănite, într-un atac armat din apropierea orașului Johannesburg din Africa de Sud, relatează BBC.

Poliția locală a relatat că aproximativ 12 bărbați înarmați, neidentificați, au sosit în două vehicule în satul Bekkersdal, „au deschis focul asupra clienților unei taverne și au continuat să tragă la întâmplare în timp ce fugeau de la locul faptei”.

Împușcăturile au avut loc duminică în jurul orei locale 01:00 (23:00 GMT sâmbătă). Poliția a adăugat că taverna avea licență de funcționare.

Africa de Sud are una dintre cele mai mari rate ale criminalității din lume. 63 de persoane au fost ucise, în medie, în fiecare zi, între aprilie și septembrie anul acesta, potrivit statisticilor poliției.

Crimele sunt adesea rezultatul unor certuri, jafuri și violențe între bande, dar motivul crimei de noaptea trecută nu este clar.

La fața locului, comisarul adjunct al poliției locale, general-maior Fred Kekana, a declarat pentru postul de televiziune Newzroom Afrika că autorii, înarmați cu pistoale și un AK-47, au fost „neprovocați”.

„Bieții clienți se distrau pur și simplu când au venit atacatorii și au împușcat.”, aprecizat ofocialul.

Potrivit News24, împușcăturile au avut loc la barul KwaNoxolo. Unele victime se aflau în interiorul clădirii în timpul atacului, în timp ce altele au fost împușcate afară.

Două dintre victime au fost împușcate în fața tavernei în timp ce încercau să fugă, iar o a treia era un șofer de taxi care lăsase un pasager în apropiere, a adăugat generalul-maior Kekana.

La începutul acestei luni, cel puțin 11 persoane – inclusiv un copil de trei ani și doi adolescenți de 12 și 16 ani – au fost împușcate mortal într-un hostel din apropierea orașului Pretoria. Alte 14 persoane au fost rănite atunci.

Cele mai noi