25 nov. 2025, 11:52, Actualitate
Afacerea de peste un milion de dolari anual, cu care un tânăr de 23 ani a dat lovitura. A investit în ea doar 23 de dolari, pe când avea 16 ani
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un adolescent a investit suma de 23 de dolari într-un domeniu web, la numai 16 ani, iar peste 9 ani, el împreună cu fratele său are o afacere de succes care generează 1,3 milioane de dolari pe an.

Este vorba despre Zames Chew, care, în prezent, conduce, împreună cu fratele său, Amos Chew, compania Repair.sg, un serviciu de reparații din Singapore. Potrivit documentelor analizate de CNBC, în 2024 afacerea lor a generat venituri de 1,3 milioane de dolari americani.

Zames Chew a explicat , în copilărie, visa lucreze în domeniul tehnologiei, la companii ca Google. Totuși, în 2016, a identificat o oportunitate pe piață, atunci când părinții săi căutau un furnizor de servicii pentru reparații casnice.

Căutam online și părea nu există niciun loc unde găsești astfel de furnizori. Așa m-am gândit să creez un site și văd ce se întâmplă”, a spus el.

Așa a apărut Repair.sg, iar ceea ce a început ca o activitate secundară a devenit o afacere prosperă, cu peste 20 de angajați și estimări de venituri de 2,3 milioane de dolari în 2025.

Frații Chew au fost întotdeauna pasionați de proiecte practice.

Fratele meu și cu mine făceam totul împreună: construiam Lego, calculatoare, demontam lucruri”, a povestit Zames. Iar visul lor de a lucra împreună s-a materializat în adolescență, odată cu deschiderea firmei. În primii ani, creșterea afacerii a fost lentă, iar frații își împărțeau timpul între școală și activitatea de reparații.

Ca săși dezvolte afacerea, cei doi frați au acumulat cunoștințe și abilități necesare, lucrând personal la majoritatea proiectelor, precum înlocuirea luminilor sau repararea mobilierului. În ciuda dificultăților, cei doi au mers înainte. Pentru primii șapte ani, până în 2024, afacerea noastră era mereu pe marginea prăpastiei”, a spus Zames Chew.

Eram tineri și nu eram foarte buni în administrarea afacerii”, a adăugat el.

În anul 2021, frații au decis transforme Repair.sg dintr-un hobby într-o afacere serioasă. În plus, au ales nu urmeze facultatea, concentrându-se doar pe dezvoltarea companiei.

