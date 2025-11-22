Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre condamnarea sa în Dosarul Transferurilor, dar și care au fost persoanele implicate în acest dosar. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, fostul acționar în fotbal Gigi Nețoiu vorbește despre cum jurnalistul Cătălin Tolontan, prin articolele publicate, ar fi contribuit la condamnările din Dosarul Transferurilor, în care omul de afaceri a fost implicat.

„Domnul Tolontan făcea parte din sistem. Era cu domnul Dîncu, cu domnul Coldea, era cu DNA-ul, lucra cu toată lumea. El și-a trădat colegii de la Trust. Și domnul procuror Țuluș, la un articol cu Tolontan, vine și dă o declarație că s-a sesizat din oficiu. Tolontan se ducea cu dosare, se ducea, bea cafele cu domnul Țuluș. Și de la articolul ăla s-a deschis acest dosar. După aceea Giovanni s-a certat cu procurorii, a început să se certe cu Prunea, a început să se certe cu toată lumea. Iar el a fost unul dintre groparii fotbalului românesc.”

De asemenea, Gigi Nețoiu susține că Răzvan Burleanu ar fi beneficiat în urma acestui dosar, ajungând în poziția de președinte al Federației Române de Fotbal.