Aflat în drum spre Albena, un șofer român a decis să alimenteze după ce trece în Bulgaria, pentru că „la ei este mult mai ieftin”. Ce surpriză a avut în benzinărie: Cât a plătit pentru un „plin”

Aflat în drum spre Albena, un șofer român a decis să alimenteze după ce trece în Bulgaria, pentru că „la ei este mult mai ieftin”. Ce surpriză a avut în benzinărie. Iată cât a plătit pentru un „plin”.

Se spune adesea că prețurile la „vecinii” Bulgari sunt mai avantajoase ca la noi, însă un șofer român a avut o reală surpriză când s-a dus să alimenteze de la PECO. Aflat în drum spre stațiunea Albena, șoferul a mărturisit că a băgat puțină motorină în România, deoarece așteaptă să alimenteze cu un „full” din Bulgaria, unde e „mai ieftin”. Surpriză însă. Se pare că diferența de preț la motorină, între România și Bulgaria, nu a fost prea mare.

„Am băgat ceva motorină că nu mai avea deloc, dar un „full” o să îl fac în Bulgaria, că este mult mai ieftin. Ăștia n-au petrol deloc, dar au motorină ieftină. Prima oprire, la Duranculac. Primul PECO. 40 de litri- 75 de euro. 1,84 Euro. Eu nu pun motorină, pun cherosen, de fapt. Puțin mai ieftin ca la noi, nu e mare diferență””, a spus șoferul.

Preț motorină, azi, 3 septembrie 2026

Potrivit informațiilor furnizate de peco-online.ro, cel mai bun preț la motorină standard din București se vinde azi cu 9,97 lei, adică 1,90 euro, și se vinde la acest preț în sectorul 2.

În Cluj-Napoca, cel mai bun preț la motorină este de 9,96 lei. Același preț la motorină se găsește și în Iași și în Constanța.