O operațiune SBU legată de un presupus complot al FSB s-a transformat într-o confruntare armată cu membri GUR, chiar la Kiev. Trei oameni ai serviciului de informații militare au fost răniți, doi dintre ei grav.

O operațiune care ar fi trebuit să vizeze un presupus complot al serviciilor ruse s-a transformat într-o confruntare între Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și serviciul de informații militare GUR. S-au tras focuri de armă chiar la Kiev, iar trei membri GUR au fost răniți, dintre care doi grav, scrie Kiev Independent.

Incidentul s-a produs pe 2 septembrie, în timpul unei operațiuni desfășurate de SBU.

În centrul cazului se află Stepan Kaplunov, comandant adjunct al Corpului Voluntarilor Ruși (RDK), o formațiune alcătuită din cetățeni ruși care luptă de partea Ucrainei și care este subordonată serviciului de informații militare GUR. Potrivit RDK, Kaplunov ar fi fost luat cu câteva zile înainte din apropierea locuinței sale.

SBU prezintă însă cazul într-o manieră diferită și susține că desfășura o anchetă legată de un presupus complot pus la cale de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB. De aici, versiunile oferite de structurile ucrainene devin profund contradictorii.

Procuratura Generală a Ucrainei a transmis că agenții SBU au fost atacați de membri ai unei unități a Forțelor de Apărare în timp ce desfășurau activități investigative. SBU afirmă, la rândul său, că oamenii săi au fost confruntați de persoane înarmate, situație care a determinat intervenția forțelor speciale.

Ce spune GUR

Comandantul unității speciale „Timur” din cadrul GUR, structură din care face parte și RDK, prezintă însă o versiune diferită. Potrivit acestuia, Kaplunov ar fi fost luat de SBU „în plină zi”, fără să-i fie prezentate acuzații clare. Ulterior, agenții SBU ar fi încercat să-i rețină și pe membrii GUR care veniseră la fața locului.

Mai mult, reprezentantul GUR susține că SBU ar fi deschis focul asupra unor membri ai serviciului de informații militare care erau neînarmați.

O înregistrare video apărută în presa ucraineană surprinde confruntarea și momentul în care membri ai unității speciale „Alpha” deschid focul, însă imaginile nu permit stabilirea cu certitudine a întregii succesiuni a evenimentelor și nici cine a tras primul foc.

Sursa video – X/@AseyevStanislav

Trei membri GUR au fost răniți. Doi dintre ei ar fi în stare gravă

Confruntarea nu s-a încheiat fără victime. Taras Borovski, avocatul lui Stepan Kaplunov, susține că trei membri ai GUR au fost răniți, iar starea a doi dintre aceștia este gravă.

Unul dintre militari ar fi fost împușcat în picior, glonțul provocând o leziune gravă la nivelul unei artere. Un al doilea membru GUR ar fi ajuns, de asemenea, la spital în stare gravă, în timp ce cel de-al treilea a suferit răni mai ușoare.

Avocatul lui Kaplunov acuză SBU și de efectuarea unei percheziții de urgență în apartamentul clientului său fără mandat judecătoresc și fără să-i permită să asiste la procedură.

Între timp, Kaplunov ar fi fost eliberat. Avocatul său a confirmat că acesta nu se mai află în custodia SBU, însă locul în care se găsește în prezent nu este cunoscut.

Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că operațiunea era legată de dejucarea unui presupus plan al FSB pentru asasinarea unui lider al opoziției ruse aflat în Ucraina.

Zelenski cere anchetă: „O situație absolut rușinoasă”

Președintele Volodimir Zelenski i-a convocat pe șefii celor două servicii pentru explicații și a condamnat public incidentul.

„O situație absolut rușinoasă”, a declarat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a transmis că armele Ucrainei trebuie îndreptate împotriva forțelor ruse și că schimburile de focuri între instituțiile ucrainene nu pot fi acceptate.

Zelenski i-a cerut procurorului general Ruslan Kravcenko și Biroului de Investigații de Stat să stabilească exact circumstanțele incidentului și responsabilitățile celor implicați.

Ulterior, președintele ucrainean a semnat decretul privind demiterea lui Oleh Hramov, șeful departamentului SBU responsabil de protecția secretelor de stat.

O problemă sensibilă pentru Ucraina

Incidentul readuce în atenție o problemă sensibilă pentru Ucraina: relația dintre SBU și GUR, două servicii care au acumulat o influență și o putere operațională uriașe după declanșarea invaziei ruse la scară largă.

Ambele structuri desfășoară operațiuni speciale, misiuni clandestine și acțiuni împotriva Rusiei, inclusiv în apropierea frontului. Competiția dintre ele a fost privită uneori drept un avantaj operațional, dar rivalitatea poate genera și dispute privind controlul misiunilor, resursele și oamenii implicați.

Un precedent dramatic s-a produs în martie 2022.

Denis Kireev, colaborator al GUR implicat în primele negocieri dintre Ucraina și Rusia, a fost împușcat mortal la Kiev. SBU îl suspecta atunci de trădare, în timp ce serviciul de informații militare a susținut ulterior că acesta era un ofițer de informații ucrainean ucis în timpul unei misiuni.

În 2023, Kirilo Budanov, șeful GUR la acel moment, a susținut că Kireev fusese ucis de membri ai SBU. Biroul prezidențial ucrainean a legat ulterior cazul de problemele grave de coordonare dintre serviciile speciale în primele zile ale războiului.