Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a declarat miercuri, la Euronews, că UDMR este pregătit să contribuie la instalarea unui nou guvern. Singura variantă exclusă categoric este participarea AUR la majoritatea care ar susține viitorul Cabinet.

Tanczos Barna a făcut apel la partidele parlamentare să găsească rapid o formulă capabilă să asigure o majoritate deoarece prelungirea actualei perioade de interimat afectează funcționarea Executivului.

”Cert este că această situație nu trebuie continuată mai departe. Eu, în calitate de ministru interimar la Agricultură, vă spun că nu se poate guverna așa. Nu se poate lucra eficient așa. Și această stare de guvernare prin interimare și prin miniștri interimari trebuie să înceteze în cel mai scurt timp posibil și cineva trebuie să formeze o majoritate”, a declarat Tanczos Barna la Euronews.

Tanczos Barna: O majoritate cu AUR, ”cel mai greu compromis posibil”

Tanczos Barna a precizat că partidul său este dispus la compromisuri, dar nu și la o formulă în care AUR să participe la majoritate.

”Acum, care este compromisul mai mic? Un acord între PNL-PSD? Sau un compromis între PNL și alte formațiuni? Sau PSD-USR? Cu siguranță compromisul cel mai mare este să acceptăm noi o majoritate împreună cu AUR. Deci acesta este cel mai greu compromis posibil”, a afirmat Tanczos Barna.

Întrebat dacă o asemenea variantă este imposibilă, ministrul interimar a răspuns: ”Imposibil. Eu cred că orice altceva este posibil pentru a asigura o guvernare pentru această țară.”

Ministrul a explicat că UDMR nu a luat încă o decizie definitivă privind formula politică pe care o va susține.

”În primul și în primul rând ar trebui să vedem un premier. Să știm în jurul cărui partid, în jurul cărei persoane se coagulează această majoritate. Am discutat, nu e un secret, ieri mai multe variante la ședința grupurilor reunite. Neavând o nominalizare, nu am luat nicio decizie. Dar, încă o dată, suntem dispuși să susținem aproape orice combinație între partide, între formațiunile politice, cu excepția variantei în care și AUR face parte din acea majoritate”, a declarat Tanczos Barna.

UDMR ar putea susține un guvern minoritar

Întrebat dacă UDMR ar susține un guvern construit în jurul PSD, inclusiv unul condus de Sorin Grindeanu, precum și varianta unui premier tehnocrat sau independent, Tanczos Barna a dat un răspuns evaziv. O altă variantă luată în calcul este instalarea unui Executiv minoritar condus de PSD, fără ca UDMR să intre obligatoriu la guvernare.

”Am putea susține, de exemplu, o variantă de guvern minoritar, teoretic, dacă se strâng suficiente voturi, fără AUR, pentru a instala un guvern condus de PSD. Este o variantă”, a afirmat Tanczos Barna.

El a precizat că UDMR nu exclude nici trecerea în opoziție. ”Susținerea unui guvern minoritar este o formulă politică aplicată de foarte multe ori în Parlament și în România și în alte țări. Nu înseamnă că ești la guvernare. Înseamnă că nu-ți asumi guvernarea și nu ești 100% cu acea echipă. Poți să susții punctual anumite propuneri ale guvernului sau poți să le critici și să votezi împotrivă. Asta înseamnă că susții învestirea. Responsabilitatea de a da un guvern astăzi este una extraordinar de importantă”, a explicat acesta.

Tanczos Barna: ”Dacă putem să ajutăm la formarea unui guvern, cu siguranță vom fi acolo”

Tanczos Barna a insistat că prioritatea imediată este ieșirea din actuala situație de interimat. ”Dacă vedem că putem să ajutăm la formarea unui guvern, chiar dacă este minoritar, cu siguranță vom fi acolo ca să se formeze acel guvern, ca să se învestească acel guvern, ca să ieșim din această situație total atipică și neproductivă de guvern interimar”, a declarat Tanczos Barna.

Sursa video: Euronews