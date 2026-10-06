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Nicușor Dan și António Costa, pregătiri pentru reuniunea Consiliului European. Ce se află pe agenda de lucru a președintelui, la o zi după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru

Flavius Niculescu
Nicușor Dan și António Costa, pregătiri pentru reuniunea Consiliului European. Ce se află pe agenda de lucru a președintelui, la o zi după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru
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Președintele României, Nicușor Dan, va purta marți, 6 octombrie, o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, António Costa, în vederea pregătirii următoarei reuniuni a Consiliului, care va avea loc, în perioada 15-16 octombrie, la Bruxelles. Ulterior, Nicușor Dan va participa, în format online, la întâlnirea grupului european „Friends of Competitiveness”, un alt eveniment premergător reuniunii de la jumătatea lunii. În a doua parte a zilei, de la ora 15:00, președintele va fi prezent la evenimentul „Holocaustul. O mărturie pentru tineri”, organizat la Palatul Cotroceni.

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Ce program de lucru are Nicușor Dan, la o zi după ce a făcut a patra desemnare de prim-ministru

Pe agenda de lucru a zilei de marți, președintele României are planificate trei evenimente, în ordinea următoare:

  • Ora 10:15 – Convorbire telefonică cu Președintele Consiliului European, António Costa, în vederea pregătirii reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie 2026 (Palatul Cotroceni)
  • Ora 10:45 – Participare, în format videoconferință, la întâlnirea grupului de state europene „Friends of Competitiveness”, pentru coordonare pe tema pieței interne și a competitivității, în vederea pregătirii reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie 2026 (Palatul Cotroceni)
  • Ora 15:00 – Participare la evenimentul „Holocaustul. O mărturie pentru tineri”, dedicat memoriei victimelor și supraviețuitorilor Holocaustului din România (Palatul Cotroceni)

Luca Niculescu și Nicușor Dan | Sursa foto: Mediafax

Luca Niculescu, noul premierul desemnat de Nicușor Dan / Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui

Nicușor Dan l-a desemnat luni, 5 octombrie, pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, după ultima rundă de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

Premierul desemnat are acum 10 zile la dispoziție pentru a prezenta și depune lista de miniștri în Parlament, împreună cu programul de guvernare. Ulterior, se va prezenta la votul de învestire în plenul reunit al Parlamentului.

Gândul a analizat profilul complet al lui Luca Niculescu, atât în ceea ce privește activitatea ca jurnalist, cât și cea ca ambasador al României. Toate informațiile sunt disponibile AICI.

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