MM Stoica, despre transferurile negociate de FCSB: „Nu mai vine, s-a răzgândit Gigi”

12 ian. 2026, 07:45, Actualitate
Mihai Stoica a vorbit despre transferurile negociate de FCSB

FCSB nu a încheiat campania de transferuri, a anunțat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație. Totuși, un negocierile cu un jucător aflat pe radarul „roș-albaștrilor” s-au oprit, după ce „Gigi s-a răzgândit”.

Era vorba despre un fotbalist eligibil pentru regula U21, a precizat Stoica, dar pe care Becali nu îl mai vrea.

Ce țintă urmărește FCSB

Chiar și așa, FCSB va mai face un transfer, dar este vorba despre un mijlocaș central. Patronul dorește neapărat să aducă un înlocuitor pentru Adrian Șut, transferat în această iarnă, și i-a cerut lui MM să găsească o soluție. Deocamdată, s-a înaintat o ofertă, dar negocierile sunt încă la început.

„Nu e vorba de nimeni U21. Era vorba de un jucător, dar când a auzit postul pe care joacă, Gigi Becali s-a răzgândit, pentru că era un post acoperit. Nu prea avea sens să aducem un jucător care vrea să joace la o echipă unde nu are unde să joace. Avem variantele Toma, Stoian, David Popa în poziția de extremă stânga. Noi credem cu convingere că Stoian este număr 9 și nu atacant lateral.

Nu se pune problema să vină un jucător pentru U21.

Gigi Becali își dorește un mijlocaș central. Urmărim mulți jucători. Florin Cernat a venit cu o propunere, ne place. Nu știm dacă va veni pentru că are oferte mult mai interesante din punct de vedere lucrativ, dar înțeleg că ezită să plece într-un alt continent și ar putea da curs ofertei noastre. E interesant, dar nu are sens să dăm nume dacă nu avem o certitudine că ne va alege pe noi.

Nu există niciun jucător în Liga 1 care să poată fi transferat pe care să ni-l dorim. Așa ar fi Gnahore, Christensen, mijlocași de valoare, buni, dar nu ajungem noi să transferăm titulari de la Dinamo și Rapid. Se vehiculează nume, dar nu e nimeni din Liga 1. Oțelul se chinuie să-i vândă pe Lameira, pe Joao Paulo și pe Conrado. Ne-au propus și nouă, dar nu ne interesează”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

În această iarnă, FCSB l-a adus doar pe Andre Duarte, jucător venit de la Ujpest Budapesta. În schimb, din lotul pregătit de Elias Charalambous au plecat Adrian Șut, vândut la Al Ain, și Malcom Edjouma.

