De la data de 1 iulie s-a dat startul la facturi mai mari la curent, după ce, oficial, de la această dată s-a încheiat schema de plafonare a prețurilor la energia electrică, care a fost aplicată vreme de aproximativ patru ani și jumătate.

De la 1 iulie, deci, prețurile sunt stabilite din nou pe piața liberă, iar consumatorii plătesc prețul contractual negociat cu furnizorul, fără tarife reduse, în funcție de consum. Astfel că nu se mai aplică următoarele tarife plafonate:

0,68 lei/kWh pentru consum până în 100 kWh/lună

0,80 lei/kWh pentru consum între 100 și 255 kWh/lună

1,3 lei/kWh pentru consum de peste 255 kWh/lună

Potrivit ofertelor transmise de furnizori, prețurile vor urca până în jurul valorii de 1,5 lei/kWh, ceea ce poate duce la dublarea facturii pentru cei cu consum redus.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) îi încurajează pe consumatori să analizeze ofertele din piață și, dacă este cazul, să își schimbe furnizorul, dacă nu le convine prețul. De precizat este că, procesul este gratuit și se poate realiza complet online, în maximum 24 de ore.

În plus, Guvernul a aprobat un ajutor lunar de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică, destinat consumatorilor vulnerabili, iar măsura a intrat în vigoare de la 1 iulie și vizează aproximativ 2,1 milioane de gospodării.

Sunt eligibile persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei/lună, familii cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană. Acest ajutor se va acorda sub forma unui tichet electronic, utilizabil exclusiv pentru plata facturilor, fără comisioane, prin rețeaua Poștei Române. Dar să revenim la consum. Ai curent de la Hidroelectica? Am făcut calculul: Cât vei plăti lunar pentru curentul consumat de un singur televizor. Să analizam cazul mediu, al unui televizor LED smart cu putere de 100 W. Dacă este folosit, în medie, 8 ore pe zi, înseamnă un consum zilnic de 800 Wh. Cu alte cuvinte, va rezulta un consum lunar de 30 x 800 Wh = 24.000 Wh = 24 kWh.

De la 1 iulie 2025, clienții Hidroelectica plătesc 1.04 lei pentru 1 kWh, drept urmare, pentru curentul consumat de un singur televizor, clientii Hidroelectrica plătesc 24 x 1.04 = 25 lei. Acesta este calculul pentru cei care folosesc televizorul, în medie, 8 ore pe zi. Dacă cineva îl foloseste doar 4 ore/zi, va plăti 12.5 lei. Iar dacă îl foloseste de doar 2 ore/zi, va plăti 6 lei.

