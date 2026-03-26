Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Abonamentul care costă doar 5.08 lei/lună

Digi RCS-RDS a venit cu un nou anunț atât pentru actualii abonați, cât și pentru cei care se decid dacă să tranziteze sau să se porteze către operatorul de telecomunicații. Actualii clienți care plătesc pentru serviciul de internet pot opta, de pildă, pentru a-și mări spațiul de stocare. Un abonament poate costa doar 5.08 lei pe lună. Vezi mai jos.

Abonații gigantului de telecomunicații, care plătesc pentru serviciul de internet, pot opta pentru un spațiu de stocare mai mare. De pildă, în cazul clienților care beneficiază, deja, de Digi Storage, au 20 gb gratuit, dacă au ales abonamentul „Fiberlink 500”. Pentru abonații care au ales „Fiberlink 1000”, au un spațiu de stocare de 50 gb.

Tariful variază în funcție de serviciul ales. Pentru „FiberLink Popular”, de exemplu, clientul beneficiază de 100 gb spațiu de stocare, pentru 5.08 lei pe lună.

Alte tarife

„Fiberlink 500” – 101,68 lei pe lună pentru 5 TB.

„Fiberlink 1000” – 101,68 lei pe lună pentru 5 TB.

„Fiberlink Popular” – 3,05 lei pe lună pentru 50 gb.

„Fiberlink Popular” – 10,17 lei pe lună pentru 300 gb.

„Fiberlink Popular” – 20,34 lei pe lună pentru 1 TB.

„Fiberlink Popular” – 40,67 lei pe lună pentru 2 TB.

„Fiberlink Popular” – 101,68 lei pe lună pentru 5 TB.

Serviciul este disponibil doar pentru clienții cu net fix și/sau mobil. De asemenea, compania de telecomunicații arată, pe site-ul oficial, că abonații au posibilitatea de a opta pentru un spațiu de stocare de până la 5 TB.

