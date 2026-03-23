Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Cât costă abonamentul în 2026

Compania Digi RCS-RDS a publicat noile oferte pentru serviciile de Internet fix disponibile în 2026. Cel mai mare operator de pe piață mizează pe prețuri competitive și viteze ridicate de trafic de date.

Potrivit anunțului făcut pe pagina oficială de Facebook, utilizatorii pot alege între două abonamente principale din gama FiberLink.

FiberLink 500, opțiunea accesibilă tuturor

Ambele oferte au beneficii incluse și perioadă contractuală de 24 de luni.

Primul pachet, FiberLink 500, costă 30,5 lei pe lună și este destinat utilizatorilor care au nevoie de o conexiune stabilă pentru activități uzuale – navigarea pe Internet, streaming sau muncă de acasă.

Conform anunțului, abonamentul include:

  • primul router gratuit;
  • 20 GB spațiu în DIGI Storage;
  • opțiune de control parental.

În ceea ce privește viteza, Digi anunță următoarele:

  • viteză maximă de până la 500 Mbps download și 250 Mbps upload;
  • viteză medie de aproximativ 450 Mbps download;
  • viteză minimă garantată de 200 Mbps download și 100 Mbps upload.

În schimb, pentru cei care au nevoie de performanțe mai ridicate, FiberLink 1000 este alegerea perfectă, un abonament disponibil la 40,67 lei pe lună. Acest pachet este recomandat familiilor cu mai multe dispozitive conectate sau utilizatorilor care consumă mult trafic de date.

Și aici Digi RCS-RDS oferă câteva beneficii interesante, cum ar fi router gratuit, 50 GB spațiu în DIGI Storage și control parental. Cresc, în schimb, vitezele de trafic de date:

  • până la 940 Mbps download și 450 Mbps upload;
  • viteze medii de 850 Mbps download și 400 Mbps upload;
  • prag minim similar cu pachetul inferior.

Ambele abonamente pot fi comandate online, în doar câțiva pași simpli, iar perioada contractuală propusă este de 24 de luni.

Internetul a devenit un element esențial pentru muncă, educație și divertisment, astfel că la nivel global competiția între operatori se intensifică. În prezent, diferența o face nu doar prețul, ci și calitatea serviciilor oferite.

