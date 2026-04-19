Ai telefonie mobilă de la Digi RCS-RDS? Câți lei costă abonamentul nelimitat acum, în aprilie 2026

Digi RCS-RDS România vine cu noi oferte și informații pentru abonați. Reprezentanții gigantului de telecomunicații aduc în atenție ce beneficii au clienții care aleg un „Abonament Nelimitat” la telefonia mobilă, acum, în aprilie 2026. Iată mai jos prețurile care vor fi plătite de cei care aleg această opțiune.

Digi RCS-RDS România pune la dispoziție clienților oferte și informații legate de serviciile pe care le oferă. De data aceasta, în atenție se află opțiunea de „Abonament Nelimitat”, așa cum este denumită pe site-ul oficial. În cadrul acestui abonament, clientul beneficiază de roaming inclus în SEE, precum și de tarife scăzute în afara SEE. De asemenea, beneficiază de internet și minute nelimitate în România.

Cât costă un astfel de abonament la Digi RCS-RDS

Există patru opțiuni dintre care clienții pot alege. Primul pe listă este cel în care este efectuată o singură portare. Există beneficiul de 7,8 GB net inclus în SEE. Pentru un astfel de abonament, prețul este de 5,08 euro pe lună (25,86 lei lei/lună).

Pentru 2 numere portate, cu 6,2 GB net inclus în SEE, prețul abonamentului este de 4,07 euro pe lună (20,72 lei/lună).

Pentru 3 numere portate, cu 5,4 GB net inclus în SEE, prețul abonamentului este de 3,56 euro pe lună (18,13 lei/lună).

Pentru 4 numere portate, cu 4,6 GB net inclus în SEE, prețul abonamentului este de 3,05 euro pe lună (15,53 lei/lună).

De altfel, clienții pot alege opțiunea de internet nelimitat, indiferent de abonamentul pe care îl au. Variantele sunt Optim 3 sau Optim 2, de la 2,03 euro pe lună.

