Digi RCS-RDS oferă acest produs pentru doar 5.08 lei. Toți abonații TV din România sunt vizați

Operatorul de telecomunicații Digi RCS‑RDS lansează o ofertă „imbatabilă” de primăvară, accesibilă dedicată pasionaților de sport și de conținut la rezoluție înaltă.

Concret, compania propune o extraopțiune 4K, disponibilă la prețul de 5,08 lei pe lună, adresată tuturor clienților care au activ serviciul de televiziune.

Conținut sportiv la calitate Ultra HD

Noua opțiune promite o experiență de vizionare superioară, la rezoluție Ultra HD, pentru unele dintre cele mai urmărite competiții sportive din lume. Printre evenimentele disponibile la calitate maximă se numără meciuri din UEFA Champions League și turneul de tenis Roland Garros, competiții ce vor fi difuzate în format 4K pentru abonații care aleg pachetul suplimentar.

Într-un mesaj postat pe Internet, reprezentanții Digi RCS-RD spun că opțiunea se adresează celor care vor să urmărească transmisiuni sportive cu detalii mai clare și o imagine mai fluidă, în special pe televizoarele compatibile cu tehnologia Ultra HD.

Extraopțiunea 4K poate fi adăugată la orice abonament activ de televiziune digitală. Cine nu are încă instalat acest serviciu tv îl poate contracta separat, pachetul de bază fiind disponibil la aproximativ 30,50 lei pe lună, după care pot adăuga opțiunea 4K la comandă.

Prin această ofertă, Digi RCS-RDS își propune să extindă accesul la conținut premium la costuri reduse.

„Amplifică-ți pasiunea pentru sport cu extraopțiunea 4K. Simte adrenalina fiecărui meci din cele mai importante competitii sportive, totul la calitate UltraHD. Doar 5,08 lei/lună. Fie că-i spui Ultra HD sau 4K, înseamnă același lucru: UEFA Champions League, Roland Garros în direct la calitate maximă cu 5,08 lei / lună. Pentru a beneficia de extraopțiunea 4K, trebuie să ai activ serviciul de televiziune. Comandă TV Digital cu 30,50 LEI / lună si adaugă la comanda ta și 4K”, precizează compania într-un anunț pe site-ul oficial.

