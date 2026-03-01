Prima pagină » Actualitate » Digi RCS-RDS oferă acest produs pentru doar 5.08 lei. Toți abonații TV din România sunt vizați

Digi RCS-RDS oferă acest produs pentru doar 5.08 lei. Toți abonații TV din România sunt vizați

01 mart. 2026, 11:12, Actualitate
Digi RCS-RDS oferă acest produs pentru doar 5.08 lei. Toți abonații TV din România sunt vizați

Operatorul de telecomunicații Digi RCS‑RDS lansează o ofertă „imbatabilă” de primăvară, accesibilă dedicată pasionaților de sport și de conținut la rezoluție înaltă.

Concret, compania propune o extraopțiune 4K, disponibilă la prețul de 5,08 lei pe lună, adresată tuturor clienților care au activ serviciul de televiziune.

Conținut sportiv la calitate Ultra HD

Noua opțiune promite o experiență de vizionare superioară, la rezoluție Ultra HD, pentru unele dintre cele mai urmărite competiții sportive din lume. Printre evenimentele disponibile la calitate maximă se numără meciuri din UEFA Champions League și turneul de tenis Roland Garros, competiții ce vor fi difuzate în format 4K pentru abonații care aleg pachetul suplimentar.

Într-un mesaj postat pe Internet, reprezentanții Digi RCS-RD spun că opțiunea se adresează celor care vor să urmărească transmisiuni sportive cu detalii mai clare și o imagine mai fluidă, în special pe televizoarele compatibile cu tehnologia Ultra HD.

Extraopțiunea 4K poate fi adăugată la orice abonament activ de televiziune digitală. Cine nu are încă instalat acest serviciu tv îl poate contracta separat, pachetul de bază fiind disponibil la aproximativ 30,50 lei pe lună, după care pot adăuga opțiunea 4K la comandă.

Prin această ofertă, Digi RCS-RDS își propune să extindă accesul la conținut premium la costuri reduse.

„Amplifică-ți pasiunea pentru sport cu extraopțiunea 4K. Simte adrenalina fiecărui meci din cele mai importante competitii sportive, totul la calitate UltraHD. Doar 5,08 lei/lună. Fie că-i spui Ultra HD sau 4K, înseamnă același lucru: UEFA Champions League, Roland Garros în direct la calitate maximă cu 5,08 lei / lună. Pentru a beneficia de extraopțiunea 4K, trebuie să ai activ serviciul de televiziune. Comandă TV Digital cu 30,50 LEI / lună si adaugă la comanda ta și 4K”, precizează compania într-un anunț pe site-ul oficial.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Digi RCS-RDS România a făcut anunțul. Abonamentul costă 40,67 lei/lună

Tarife Digi RCS-RDS România 2026 | Cât costă „Abonamentul Nelimitat” acum

Digi RCS-RDS oferă noul smartphone Samsung Galaxy A17 tuturor abonaților din România. Cu o singură condiție

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ali Khamenei a fost ultimul lider cu care s-a întâlnit Nicolae Ceaușescu. Care a fost relația celor doi
10:24
Ali Khamenei a fost ultimul lider cu care s-a întâlnit Nicolae Ceaușescu. Care a fost relația celor doi
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Reprezentanții României nu s-au dus azi la Kiev. Deja s-a dat semnalul de la Cotroceni să o ia mai ușor cu Ucraina”
10:00
Ion Cristoiu: „Reprezentanții României nu s-au dus azi la Kiev. Deja s-a dat semnalul de la Cotroceni să o ia mai ușor cu Ucraina”
ACTUALITATE Valentin Stan: Într-o reuniune multilaterală, discursul celor prezenți este extrem de important
09:30
Valentin Stan: Într-o reuniune multilaterală, discursul celor prezenți este extrem de important
ULTIMA ORĂ Speriaţi şi surprinşi într-un război străin, românii din Dubai i-au scris deputatului Adrian Cozma, blocat la rândul său. Reacţia MAE
09:01
Speriaţi şi surprinşi într-un război străin, românii din Dubai i-au scris deputatului Adrian Cozma, blocat la rândul său. Reacţia MAE
Valentin Stan: Raportul Comisiei Juridice ne spune că TikTok-ul nu a găsit dovezi care leagă cele 25.000 de conturi cu Georgescu
09:00
Valentin Stan: Raportul Comisiei Juridice ne spune că TikTok-ul nu a găsit dovezi care leagă cele 25.000 de conturi cu Georgescu
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: Fiul lui Khamenei, considerat succesor, a fost eliminat / 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul
Digi24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Riscă Iran să fie noul Vietnam al Americii? Expert în Orientul Mijlociu: „Au multe capacități necunoscute și rachete puternice”
Mediafax
Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului ar putea crește brusc
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
A abandonat totul pentru Antarctica: povestea tragică a exploratorului Jean-Baptiste Charcot
DESTINAȚII Stațiunea care este considerată „Polul Nord” al țării vine cu o experiență unică. Prețurile pornesc de la 120 de euro
10:52
Stațiunea care este considerată „Polul Nord” al țării vine cu o experiență unică. Prețurile pornesc de la 120 de euro
TRADIȚIE Tradiții și obiceiuri de Mărțișor. De ce nu este bine să îl arunci la gunoi
10:33
Tradiții și obiceiuri de Mărțișor. De ce nu este bine să îl arunci la gunoi
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „România nu mai putea să refuze invitația lui Trump. Cei din Sistem au crezut că prin primirea șefilor Serviciilor în SUA, se compensează și partea politică”
10:30
Dan Dungaciu: „România nu mai putea să refuze invitația lui Trump. Cei din Sistem au crezut că prin primirea șefilor Serviciilor în SUA, se compensează și partea politică”
ANALIZA de 10 Ce urmează pentru politica tarifară a SUA. 8 întrebări esențiale și răspunsurile experților de la Atlantic Council
10:00
Ce urmează pentru politica tarifară a SUA. 8 întrebări esențiale și răspunsurile experților de la Atlantic Council
PORTRET Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ucis în atacurile SUA-Israel. Era pasionat de poezie
09:29
Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ucis în atacurile SUA-Israel. Era pasionat de poezie
SPORT Ianis Zicu tună la adresa arbitrajului după Farul – CFR Cluj 1-2: „ E anormal. Ar trebui suspendați”
09:29
Ianis Zicu tună la adresa arbitrajului după Farul – CFR Cluj 1-2: „ E anormal. Ar trebui suspendați”

Cele mai noi

Trimite acest link pe