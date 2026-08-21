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Schimbările climatice, provocare pentru centralele nucleare. Ce spune un oficial al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică

Schimbările climatice, provocare pentru centralele nucleare. Ce spune un oficial al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică
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Schimbările climatice pun presiune tot mai mare pe sistemele energetice. Seceta și valurile de căldură afectează și infrastructura nucleară, iar adaptarea centralelor și monitorizarea resurselor de apă devin esențiale pentru menținerea siguranței. Un oficial al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) explică măsurile de adaptare ale sectorului nuclear.

Kazuyuki Nagasawa, șef interimar al Secției pentru Siguranța Instalațiilor Nucleare din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a vorbit despre efectele schimbărilor climatice asupra centralelor nucleare. El aduce în atenție importanța monitorizării resurselor de apă și a evaluării riscurilor naturale. Sunt prezentate și măsurile pentru creșterea rezilienței și siguranței nucleare pe termen lung.

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Schimbările climatice, provocare pentru centralele nucleare. Ce spune un oficial al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică

Schimbările climatice, provocare pentru centralele nucleare.

Schimbările climatice pot fi o provocare pentru centralele nucleare

Întrebat despre cum evoluează planificarea pe termen lung a infrastructurii energetice, oficialul AIEA a explicat că centralele nucleare au fost proiectate pe baza datelor climatice istorice și a unor marje de siguranță. AIEA încurajează folosirea unor evaluări bazate pe riscuri și reziliență și derulează un proiect internațional privind efectele schimbărilor climatice asupra instalațiilor nucleare. Sunt analizate riscuri precum inundațiile, cutremurele și fenomenele meteorologice extreme. AIEA lucrează și la îmbunătățirea metodelor de prognoză și monitorizare.

„AIEA coordonează un proiect internațional de cercetare dedicat provocărilor pe care schimbările climatice le ridică pentru siguranța instalațiilor nucleare. Proiectul reunește atât state cu programe nucleare avansate din punct de vedere tehnologic, cât și țări aflate la începutul dezvoltării energiei nucleare și urmărește consolidarea capacității și expertizei necesare pentru evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra analizei hazardurilor meteorologice relevante pentru instalațiile nucleare”, spune oficialul AIEA pentru Stiripesurse.ro.

Sunt efectuate evaluări periodice de siguranță

Centralele nucleare sunt supuse, de regulă, la fiecare 10 ani, unei evaluări periodice de siguranță, fiind analizate și resursele de apă. Sunt urmărite debitul, disponibilitatea și calitatea apei, dar și secetele și inundațiile. Datele ajută la identificarea tendințelor pe termen lung. Împreună cu modelele climatice, acestea permit o evaluare mai bună a riscurilor viitoare.

Kazuyuki Nagasawa explică faptul că temperaturile ridicate și scăderea nivelului apei pot afecta răcirea reactoarelor. În astfel de situații, centralele pot reduce producția sau pot opri reactoarele. Potrivit oficialului AIEA, aceste măsuri nu indică o problemă de siguranță, ci arată că operatorii respectă limitele stabilite pentru protejarea centralei. Monitorizarea apei este esențială atât la captare, cât și la evacuare.

„Așa cum s-a observat în Europa în această vară, operatorii centralelor nucleare pot reduce puterea de producție sau pot opri reactoarele atunci când temperaturile ridicate afectează condițiile apei de răcire ori atunci când nivelul apei scade. Dacă parametrii apei de răcire ating pragurile stabilite, operatorii adoptă aceste măsuri pentru a respecta cerințele operaționale și de siguranță în vigoare și pentru a proteja echipamentele centralei.

Măsurile de reducere a puterii de producție nu înseamnă, prin ele însele, că o centrală este nesigură sau că există un risc pentru siguranța nucleară. Dimpotrivă, ele arată că operatorii respectă cerințele operaționale și de siguranță stabilite atunci când temperatura apei, nivelul acesteia sau debitul nu mai îndeplinesc pragurile prevăzute. Operatorii centralelor nucleare acordă o atenție deosebită apei de răcire, atât la punctele de captare, cât și la cele de evacuare”, a precizat Kazuyuki Nagasawa.

Necesarul de apă pentru funcțiile esențiale de siguranță este mult mai mic decât cel folosit la putere maximă. În cazul unor centrale mari, poate reprezenta doar 1-3% din debitul normal de răcire. Potrivit AIEA, valurile de căldură din această vară nu reprezintă în prezent o amenințare pentru siguranța nucleară. Monitorizarea continuă rămâne importantă pentru identificarea riscurilor viitoare.

Riscurile sunt analizate îndeaproape

AIEA recomandă o abordare bazată pe reziliență pentru siguranța centralelor nucleare. Sunt evaluate riscuri precum inundațiile, secetele și temperaturile extreme. Standardele AIEA includ și proiecții privind schimbările climatice și sunt luate în calcul la amplasarea și proiectarea instalațiilor. AIEA sprijină statele prin evaluări independente, asistență tehnică și programe de pregătire.

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ

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