Termocentrala Turceni a rămas fără producție de energie electrică după ce grupul energetic numărul 5, singurul aflat în funcțiune, a fost oprit joi, în jurul orei 1:00.

Oprirea reduce cu aproximativ 220 MW producția disponibilă pentru Sistemul Energetic Național.

Decizia a fost luată după ce angajații au constatat probleme la unul dintre cazanele grupului. Cazanul nu era etanș în circuitul apă-aer, iar menținerea instalației în funcțiune ar fi reprezentat un risc.

Grupul de la Turceni, oprit pentru reparații

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a decis oprirea grupului energetic și efectuarea lucrărilor necesare pentru remedierea defecțiunii. Potrivit conducerii companiei, lucrările ar urma să fie finalizate astfel încât grupul să poată fi repornit luni, în jurul orei 15:00. Repunerea în funcțiune depinde însă de finalizarea reparațiilor și de remedierea problemei tehnice.

Până atunci, Termocentrala Turceni nu mai produce niciun megawatt.

Complexul Energetic Oltenia mai are trei grupuri în funcțiune

Odată cu oprirea grupului 5 de la Turceni, Complexul Energetic Oltenia mai are în funcțiune doar trei grupuri energetice. Toate se află la Termocentrala Rovinari. Două dintre acestea erau deja în funcțiune, iar un al treilea grup a fost pornit recent. Acesta a intrat în funcțiune în contextul necesarului ridicat de energie și al presiunilor asupra Sistemului Energetic Național.

Unitatea 2 de la Cernavodă este oprită

Situația din Sistemul Energetic Național este influențată și de indisponibilitatea temporară a Unității 2 de la Cernavodă. Reactorul nu contribuie în această perioadă la producția de energie electrică, ceea ce reduce cantitatea disponibilă în sistem. În aceste condiții, România trebuie să apeleze în continuare la importuri pentru acoperirea consumului.