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Fiecare Airbus A320 utilizează piese fabricate la Iași. O componentă metalică de câțiva centimetri ajunge în aripile avionului de pasageri

Fiecare Airbus A320 utilizează piese fabricate la Iași. O componentă metalică de câțiva centimetri ajunge în aripile avionului de pasageri
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Detaliile fac diferența: o componentă metalică de doar câțiva centimetri, fabricată la Iași, ajunge în mecanismul de acționare din aripa unui Airbus A320, care transportă, în siguranță, mii de pasageri, scrie ziaruldeiasi.ro.

Este doar una din miile de componente care trec prin fabrica companiei belgiene BMT Aerospace.

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În spatele ei se află o muncă titanică, pe care noi, pasagerii, nu o vedem.

Reporterii ieșeni au vizitat fabrica de pe șoseaua Iași-Tomești și au vorbit în exclusivitate cu Benoit Reynders, CEO BMT Aerospace, Emese Kabai, Chief Commercial Officer BMT Aerospace, și Cătălin Vereș, Site General Manager BMT Aerospace România.

Pinionul mic din avionul lung de zeci de metri

Una din piesele fabricate la Iași este un pinion utilizat la mecanismele care acționează suprafețele mobile de la bordul de atac al aripilor avioanelor.

Acestea au un rol esențial în timpul decolării și aterizării, a explicat Benoit Reynders. Fabrica din Iași este în prezent singura unitate din cadrul grupului care fabrică acest timp de pinion pentru mecanismul de acționare al Airbus A320.

„Fiecare Airbus A320 utilizează aceste componente fabricate la Iași”, a precizat Benoit Reynders.

Cele mai multe componente de la fabrica BMT Aerospace din Iași sunt mici, fiind prelucrate pe echipamente de ultimă generație, de înaltă precizie, apoi măsurate și inspectate înainte de a trece la etapa următoare.

Un robot se ocupă cu deplasarea componentelor între diferite zone.

În jurul său, oamenii continuă să coordoneze activitatea: aproape 350 de angajați lucrează la fabrica din Iași.

„Integrăm tehnologia în fluxul de lucru preluând operațiunile repetitive și oferind angajaților mai mult timp pentru activitățile în care experiența și competențele lor aduc valoare”, explică Cătălin Vereș.

Suprafața uzinei a fost extinsă

Creșterea comenzilor a determinat ca suprafața de producție să fie extinsă recent cu peste 2.100 mp.

„Dezvoltarea fabricii este susținută de creșterea comenzilor, de ajustările comerciale determinate de condițiile de piață și de îmbunătățirea productivității”, a explicat Emese Kabai.

În total, fabrica are acum aproximativ 11.200 mp.

Fabrica din Iași furnizează componente către 11 clienți direcți. Pe lângă componentele pentru mecanismele aripilor, fabrică componente complexe pentru cutiile de angrenaje ale motoarelor de avion, pentru clienți precum Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Safran și Honeywell.

„Vedem, de asemenea, oportunități în dezvoltarea contribuției fabricii din Iași la activitățile internaționale ale companiei”, spune Emese Kabai.

Investițiile și creșterea producției se văd în cifre, scrie publicația ieșeană. Conform datelor financiare disponibile la Ministerul Finanțelor, România a raportat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 158,5 milioane de lei, în creștere cu aproape 20% față de 2024.

Foto: Airbus / ZIARUL DE IAȘI

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