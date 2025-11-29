Traficul aerian global ar putea fi grav perturbat. Îngrijorat de siguranța propriilor avioane, gigantul Airbus vrea să remedieze, de urgență, o problemă la avioanele A320

Airbus vrea să modifice de urgență software-ul la mai multe avioane din familia A320, care este și cea mai bine vândută. Mișcarea, însă, ar putea perturba jumătate din flota globală a companiei, adică 6.000 de avioane. Această schimbare de software trebuie făcută înainte de următorul zbor, ceea ce poate crea anulări sau întârzieri.

Compania europeană recunoaște eventualele perturbări: „Airbus recunoaște că aceste recomandări vor duce la perturbări operaționale pentru pasageri și clienți”.

Aterizare de urgență din cauza unor probleme tehnice

Surse din industrie au declarat pentru AlJazeera că incidentul care a declanșat acțiunea neașteptată de verificare și reparație a fost legat de un zbor JetBlue din 30 octombrie, pe ruta Cancun, Mexic – Newark, New Jersey, în timpul căruia mai mulți pasageri au fost răniți în urma unei pierderi bruște de altitudine.

Zborul 1230 a efectuat o aterizare de urgență la Tampa, Florida, după o problemă de control al zborului și o scădere bruscă și necontrolată a altitudinii, ceea ce a determinat o anchetă din partea Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA).

JetBlue și FAA nu au făcut comentarii imediate.

Reparațiile, relativ scurte

Pentru aproximativ două treimi din avioanele afectate, rechemarea va duce la o imobilizare relativ scurtă, deoarece companiile aeriene vor reveni la o versiune anterioară a software-ului, au declarat surse din industrie.

Totuși, acest lucru se întâmplă într-un moment în care atelierele de reparații ale companiilor aeriene sunt supuse unor cereri intense. Ele sunt deja afectate de imobilizarea a sute de avioane Airbus, din cauza timpilor lungi de așteptare pentru reparații sau inspecții separate ale motoarelor.

Sute de avioane afectate ar putea avea nevoie și de schimbarea hardware-ului, ceea ce ar putea duce la perioade de așteptare mult mai lungi, au declarat sursele.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport

Fără pijamale și papuci în avion, recomandă secretarul de stat pentru Transporturi al SUA. Ce li se reproșează pasagerilor americani