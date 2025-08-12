Mircea Abrudean le sugerează liderilor coaliției să discute informal: „Poate e nevoie de o comunicare mai bună”

Liberalul Mircea Abrudean, președintele Senatului, a comentat marți pe marginea blocajului care s-a creat în coaliție după ce PSD a anunțat că nu mai participă la ședințe dacă nu îi sunt respectate mai multe cerințe. Acesta a declarat că e nevoie de o comunicare mai bună în coaliție.

„Eu cred că se poate lucra la pachetul doi cu PSD la masă și cu întreaga coaliție la masă, așa cum a fost agreat de la început. PNL lucrează la acest pachet privind eliminarea privilegiilor, este una dintre măsurile esențiale pe care premierul Bolojan le-a promovat încă de la preluarea mandatului. Deci, nu văd o problemă aici sau vreo lipsă de coagularea între prioritățile PSD și PNL, având în vedere că PNL a venit cu eliminarea privilegiilor și cu reducerea cheltuielilor statului încă de la început.

Cred că e nevoie de dialog în continuare, iar PNL este deschis dialogului, cu siguranță. Poate e nevoie de o comunicare mai bună în coaliție. Lucrurile astea se pot regla pe parcurs. Cred că e nevoie de echilibru și de stabilitate”, a declarat Mircea Abrudean.

El a mai adăugat că liderii coaliției ar putea să se întâlnească și într-un mediu informal, „în așa fel încât să se reia acest cadru formal și să se meargă înainte”.

Întrebat dacă consideră că este „suspendată” coaliția, Mircea Abrudean a spus că nu, „câtă vreme coaliția funcționează în Parlament. Nu cred că de asta este vorba. E vorba, probabil, de o lipsă de comunicare”.

