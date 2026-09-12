Kremlinul a răspuns propunerii lui Volodimir Zelenski de a se întâlni cu Vladimir Putin la summitul G20 de la Miami. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că, dacă președintele ucrainean vrea cu adevărat să se întâlnească cu Putin, poate veni la Moscova. Rusia nu a decis încă dacă liderul rus va participa la summitul G20.
Dmitri Peskov a declarat sâmbătă că Volodimir Zelenski poate merge la Moscova dacă dorește să se întâlnească cu Vladimir Putin.
„Dacă vrea cu adevărat să se întâlnească cu Putin, atunci Putin a spus deja că poate veni la Moscova”, a declarat Peskov, potrivit presei din Rusia.
Răspunsul vine după ce Zelenski a spus că este pregătit să se întâlnească cu Putin în marja summitului G20 de la Miami, programat în decembrie, dacă liderul rus va participa.
Peskov nu a indicat că Moscova ar lua în calcul o întâlnire între cei doi lideri la Miami. Dimpotrivă, Kremlinul a pus pe masă varianta unei întâlniri la Moscova.
În același timp, Kremlinul nu a confirmat participarea lui Vladimir Putin la summitul G20.
„Nu știm încă dacă vom merge la Miami”, a spus Peskov, citat de Reuters.
Iuri Ușakov, consilierul lui Putin pentru politică externă, a declarat la rândul său că participarea președintelui rus nici măcar nu a fost discutată la nivelul conducerii de la Moscova.
„În ceea ce privește posibilitatea călătoriei lui Putin, această chestiune nici măcar nu a fost discutată de partea noastră”, a spus Ușakov.
El a precizat că oficialii ruși lucrează în continuare la documentele pentru summit și că discuțiile cu partea americană continuă.
Potrivit lui Ușakov, Putin a discutat recent cu președintele american Donald Trump, iar discuțiile au fost, în opinia sa, „destul de prietenoase și constructive”.
Vladimir Putin nu a mai participat personal la un summit G20 din 2019.