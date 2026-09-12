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Kremlinul respinge întâlnirea la Miami și îi spune lui Zelenski să vină la Moscova

Kremlinul respinge întâlnirea la Miami și îi spune lui Zelenski să vină la Moscova
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Kremlinul a răspuns propunerii lui Volodimir Zelenski de a se întâlni cu Vladimir Putin la summitul G20 de la Miami. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că, dacă președintele ucrainean vrea cu adevărat să se întâlnească cu Putin, poate veni la Moscova. Rusia nu a decis încă dacă liderul rus va participa la summitul G20.

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Kremlinul îi spune lui Zelenski să vină la Moscova

Dmitri Peskov a declarat sâmbătă că Volodimir Zelenski poate merge la Moscova dacă dorește să se întâlnească cu Vladimir Putin.

„Dacă vrea cu adevărat să se întâlnească cu Putin, atunci Putin a spus deja că poate veni la Moscova”, a declarat Peskov, potrivit presei din Rusia.

Răspunsul vine după ce Zelenski a spus că este pregătit să se întâlnească cu Putin în marja summitului G20 de la Miami, programat în decembrie, dacă liderul rus va participa.

Peskov nu a indicat că Moscova ar lua în calcul o întâlnire între cei doi lideri la Miami. Dimpotrivă, Kremlinul a pus pe masă varianta unei întâlniri la Moscova.

Rusia nu știe încă dacă Putin va merge la G20

În același timp, Kremlinul nu a confirmat participarea lui Vladimir Putin la summitul G20.

„Nu știm încă dacă vom merge la Miami”, a spus Peskov, citat de Reuters.

Iuri Ușakov, consilierul lui Putin pentru politică externă, a declarat la rândul său că participarea președintelui rus nici măcar nu a fost discutată la nivelul conducerii de la Moscova.

„În ceea ce privește posibilitatea călătoriei lui Putin, această chestiune nici măcar nu a fost discutată de partea noastră”, a spus Ușakov.

El a precizat că oficialii ruși lucrează în continuare la documentele pentru summit și că discuțiile cu partea americană continuă.

Potrivit lui Ușakov, Putin a discutat recent cu președintele american Donald Trump, iar discuțiile au fost, în opinia sa, „destul de prietenoase și constructive”.

Vladimir Putin nu a mai participat personal la un summit G20 din 2019.

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