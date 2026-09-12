Liderul NATO avertizează asupra unui posibil scenariu. De ce China i-ar putea cere Rusiei să atace Europa

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează asupra unui scenariu care ar putea pune Alianța într-o situație extrem de dificilă. În cazul în care China ar decide să atace Taiwanul, liderul NATO spune că Beijingul ar putea apela la Moscova pentru a provoca tensiuni în Europa și pentru a ține NATO ocupată pe două fronturi.

Scenariul prezentat de Mark Rutte

Mark Rutte a vorbit despre posibilitatea ca Beijingul să lanseze o acțiune militară împotriva Taiwanului, teritoriu revendicat de China. Într-un astfel de context, secretarul general al NATO consideră că Vladimir Putin ar putea fi solicitat de președintele chinez Xi Jinping să creeze probleme în Europa, astfel încât Alianța Nord-Atlantică să fie nevoită să-și împartă atenția și resursele.

Potrivit informațiilor publicate de Clash Report, Rutte a subliniat că evoluțiile din Europa și cele din regiunea Indo-Pacific sunt tot mai strâns legate.

„Dacă China ar decide să acționeze împotriva Taiwanului, Xi Jinping și-ar suna mai întâi partenerul, pe Vladimir Putin, la Moscova, pentru a ne ține ocupați aici. (…) Vom avea o situație complicată în ambele locuri. Cu alte cuvinte, Indo-Pacificul și Europa sunt din ce în ce mai interconectate”, a declarat Mark Rutte.

Pierderile Rusiei în războiul din Ucraina

Secretarul general al NATO a făcut referire și la pierderile suferite de armata rusă în războiul din Ucraina. Potrivit estimării prezentate de Rutte, Rusia pierde lunar peste 40.000 de oameni, morți sau grav răniți.

„Gândiți-vă la asta pentru un moment. Peste 40.000. În fiecare lună. În ciuda acestor pierderi grele, Putin nu dă semne că ar dori să pună capăt războiului”, a mai spus Rutte.

În ultimii ani, relațiile dintre Moscova și Beijing s-au apropiat considerabil. Rusia și China își coordonează tot mai mult pozițiile în fața influenței Statelor Unite și a Occidentului, în timp ce Moscova se confruntă cu o izolare diplomatică și economică accentuată din partea statelor occidentale.

Cele două țări cooperează în cadrul mai multor organizații internaționale, inclusiv BRICS, în încercarea de a consolida un pol de putere alternativ celui occidental.

În ceea ce privește Taiwanul, Rusia susține poziția Beijingului, în timp ce China a adoptat o poziție favorabilă Rusiei în ceea ce privește preocupările Moscovei legate de NATO și securitatea regională.