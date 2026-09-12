Elena Lasconi s-a filmat în bucătărie în timp ce îşi prepara zacusca. Ce reţetă preferată are primăriţa

Cu părul strâns în coc, ochelari de vedere şi un capot de gospodină, primăriţa Elena Lasconi a postat pe facebook un video în care povesteşte cum pregăteşte o zacuscă de peşte.

Asta după ce, în cursul zilei, a oficiat şi patru căsătorii civile, aşa că a pus pe pauză zacusa. Timp în care peştele s-a răcit.

Primăriţa Lasconi spune că şi-a pus ochelari ca să fie sigură că nu scapă niciun os în compoziţia din cratiţa de pe foc.

„Tare mult îmi place zacusca de peşte! Oare, cei care ne conduc fac zacuscă sau cine le face zacusca?”, se întreabă Lasconi, în timp ce alege cu grijă oasele din carnea de peşte care urmează să se alăture compoziţiei de pe foc.

Primarul din Câmpulung Muscel a motivat că este o gospodină mai mult de weekend, având în vedere că „sunt primar de dimineața până seara, de sărbători și în weekend, dar mai fac și zacuscă. Tare îmi place”.