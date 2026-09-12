Paniternational Process Dynamics SRL, fosta UNTOLD SRL, a depus o cerere de intrare în insolvență care a fost respinsă de Tribunalul Specializat Cluj. Judecătorii au considerat cererea inadmisibilă, dar decizia nu este definitivă și poate fi atacată, conform cluj24.ro.

Paniternational Process Dynamics are datorii care se ridică la 37 de milioane de lei și a cesionat toată participația din Untold Production SRL (nr. altă companie din organizarea festivalului) pentru doar 100 de lei.

Datorii de zeci de milioane, 6 ani de pierderi și doar 33 de lei în conturi

Fosta companie UNTOLD SRL, devenită între timp Paniternational Process Dynamics SRL, ar avea o situație financiară proastă, conform publicației locale Gazeta de Cluj. Compania ar fi înregistrat în ultimii șase ani pierderi cumulate uriașe, în valoare de peste 35 de milioane de lei. Situația nu s-a redresat nici anul trecut. Pentru 2025, Paniternational Process Dynamics SRL a declarat o cifră de afaceri de aproximativ 5,2 milioane de lei și o pierdere de peste 4,4 milioane de lei. Conform sursei citate, bilanțul datoriilor la finalul anului 2025 arată că societatea figura cu datorii de 37.048.344 de lei. În conturi se mai aflau doar 33 de lei, în timp ce capitalurile proprii ajunseseră la un nivel negativ de -28.120.258 de lei.

O firmă cu o cifră de afaceri de 124 de milioane de lei, cesionată pentru 100 de lei

Paniternational Process Dynamics a renunțat la participația deținută la Untold Production SRL chiar înainte de înregistrarea cererii de insolvență. pe care judecătorii clujeni au respins-o. Potrivit informațiilor publicate de Supervizor.ro, societatea a cesionat toate cele 100 de părți sociale, reprezentând 100% din capitalul Untold Production, la valoarea nominală totală de 100 de lei. Untold Production este una dintre companiile profitabile din spatele festivalului care a început la Cluj. În 2025, această societate a avut o cifră de afaceri impresionantă, de 124 de milioane de lei, și un profit net de aproape 7 milioane de lei.