Copil de 4 ani din Târgu Jiu, în stare gravă după ce un dulap a căzut peste el. A fost transferat la București cu elicopterul SMURD

Un copil de 4 ani din Târgu Jiu a ajuns la spital, în stare foarte gravă, după ce un dulap a căzut peste el, informează observatornews.ro. Copilul a fost transferat de urgență la București, cu un elicopter SMURD.

Un băiețel de 4 ani din Târgu Jiu a ajuns de urgență la spital, la Unitatea de Primit Urgențe a Spitalului Județean de Urgență.

Peste copil a căzut un dulap, care l-a lovit direct în cap.

Copilașul a suferit un traumatism cranian, iar medicii din Târgu Jiu au decis să-l trimită cât mai repede la spitalul „Marie Curie” din București. În acest sens a fost chemat un elicopter SMURD.

În momentul producerii tragediei, copilul se afla în grija bunicilor.

Potrivit unor informații, băiatul de 4 ani s-ar afla în comă.