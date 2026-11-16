UE aprobă un nou ajutor financiar masiv acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. Este cea mai mare tranșă unică acordată Kievului de către blocul comunitar

În ciuda costurilor vieții în creștere, Uniunea Europeană a aprobat pe 16 noiembrie 2026 un nou sprijin financiar pentru Ucraina. Acesta este în valoare de 7,9 miliarde de euro, fiind și mai mare tranșă unică de acest gen acordată de blocul comunitar.

Ajutorul financiar consistent este o recompensă pentru progresele înregistrate de Kiev în implementarea unor reforme cheie la nivel intern. Sprijinul bugetar va fi acordat la finalul unui an în care deficitul bugetar al Ucrainei a crescut vertiginios, pe fondul scăderii veniturilor fiscale, cauzată de blocada impusă de Rusia în Marea Neagră și de majorarea cheltuielilor pentru apărare.



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În 2026, salariile militarilor ucraineni au fost majorate, producția de drone a fost intensificată și au crescut investițiile în cercetare pentru a contracara dronele rusești de tip Shahed și rachetele balistice.

„Această plată vine în urma îndeplinirii de către Ucraina a peste 20 de obiective legate de diverse reforme în domenii cheie”, se arată într-un comunicat de presă prin care a fost anunțat noul sprijin financiar, potrivit Kyiv Independent.

„Prin aceste fonduri, Ucraina va primi în acest an, în total, 13,57 miliarde de euro (14,9 miliarde de dolari) în cadrul mecanismului «Ukraine Facility»”, a declarat premierul Serhii Korețki pe platforma X.

„Este un sprijin esențial pentru menținerea stabilității financiare a Ucrainei și pentru acoperirea nevoilor prioritare ale statului în contextul unui război de amploare.”, a adăugat premierul.

Președintele Volodimir Zelenski a mulțumit președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru eforturile ei personale depuse pentru accelerarea pregătirii plăților, având în vedere nevoile tot mai mari ale Ucrainei în pragul iernii, precum și intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice critice.

Din pachetul de ajutor oferit, 5 miliarde de euro provin din „Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina”, în valoare de 90 de miliarde de euro, acesta fiind aprobat în aprilie 2026. Fondul este completat și de donațiile altor țări, precum Norvegia, care susțin planurile de aderare ale Ucrainei la UE.

Liderii UE urmează să discute, cu ocazia reuniunii din 26-27 noiembrie, despre împrumutul suplimentar de 45 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Sursa Foto: Președinția Ucrainei