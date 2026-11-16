O navă cargo plecată din România se scufundă în Marea Neagră. Operațiune de salvare în largul Bulgariei. La bord sunt 12 marinari

Un cargou sub pavilion somalez, care naviga din portul românesc Tulcea către Egipt, s-a scufundat luni în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

Toți cei 12 membri ai echipajului au fost salvați în urma unei operațiuni la care au participat nave militare din România, Bulgaria și Turcia, precum și aeronave ale Forțelor Aeriene Bulgare. Cauzele scufundării nu au fost comunicate oficial, potrivit publicației bulgare Novinite, care citează Radioul Național Bulgar (BNR) și autoritățile de la Sofia.

Nava de transport marfă BETUL 8 a transmis un semnal de primejdie luni dimineață, la ora 9:15, recepționat de Centrul de Coordonare a Salvării Maritime din Varna.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile bulgare, cargoul se afla la aproximativ 40 de mile marine, echivalentul a 74 de kilometri, sud-est de Capul Kaliakra, în zona economică exclusivă a Bulgariei.

La bord se aflau 12 marinari, dintre care opt cetățeni turci și patru cetățeni azeri. Operațiunea de salvare s-a încheiat cu recuperarea tuturor membrilor echipajului. Autoritățile nu au precizat, în informațiile disponibile, dacă vreunul dintre marinari a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Nave militare românești, bulgare și turcești, trimise în zona incidentului

Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria a anunțat mobilizarea a patru nave din cadrul grupării multinaționale de combatere a minelor marine MCM Black Sea.

La intervenție au fost trimise două nave bulgărești, una românească și una turcească. Operațiunea a beneficiat și de sprijin aerian. Forțele Aeriene Bulgare au mobilizat două elicoptere Cougar și un avion Su-25, utilizate pentru supravegherea și cercetarea zonei în care fusese semnalată nava aflată în dificultate.

Coordonarea intervenției a fost asigurată de Direcția Generală pentru Activități de Salvare de Urgență din cadrul Agenției Executive pentru Administrație Maritimă a Bulgariei, notează Mediafax.

Cargoul plecase din Tulcea și avea ca destinație Egiptul

Potrivit Ministerului bulgar al Transporturilor, BETUL 8 naviga sub pavilionul Somaliei și efectua o cursă comercială între portul Tulcea, din România, și Egipt.

Autoritățile bulgare au indicat că nava transporta aproape trei tone de grâu vrac.

Scufundarea cargoului survine într-un context regional marcat de intensificarea incidentelor care afectează navele comerciale din vestul Mării Negre. Potrivit datelor oficiale citate de presa bulgară, până la sfârșitul lunii octombrie ar fi fost înregistrate nouă atacuri asupra unor nave comerciale, soldate cu scufundarea a cel puțin patru ambarcațiuni.

Bilanțul indicat în relatarea Novinite include trei marinari decedați și alte 31 de persoane date dispărute. Zeci de membri ai echipajelor afectate au fost salvați, unii dintre aceștia fiind răniți.

De asemenea, în zilele de 13 și 14 noiembrie, patru nave ar fi fost lovite de drone în apropierea portului românesc Sulina.