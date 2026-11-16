Prima pagină » Actualitate » O navă cargo plecată din România se scufundă în Marea Neagră. Operațiune de salvare în largul Bulgariei. La bord sunt 12 marinari

O navă cargo plecată din România se scufundă în Marea Neagră. Operațiune de salvare în largul Bulgariei. La bord sunt 12 marinari

O navă cargo plecată din România se scufundă în Marea Neagră. Operațiune de salvare în largul Bulgariei. La bord sunt 12 marinari
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un cargou sub pavilion somalez, care naviga din portul românesc Tulcea către Egipt, s-a scufundat luni în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

Toți cei 12 membri ai echipajului au fost salvați în urma unei operațiuni la care au participat nave militare din România, Bulgaria și Turcia, precum și aeronave ale Forțelor Aeriene Bulgare. Cauzele scufundării nu au fost comunicate oficial, potrivit publicației bulgare Novinite, care citează Radioul Național Bulgar (BNR) și autoritățile de la Sofia.

Nava de transport marfă BETUL 8 a transmis un semnal de primejdie luni dimineață, la ora 9:15, recepționat de Centrul de Coordonare a Salvării Maritime din Varna.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile bulgare, cargoul se afla la aproximativ 40 de mile marine, echivalentul a 74 de kilometri, sud-est de Capul Kaliakra, în zona economică exclusivă a Bulgariei.

La bord se aflau 12 marinari, dintre care opt cetățeni turci și patru cetățeni azeri. Operațiunea de salvare s-a încheiat cu recuperarea tuturor membrilor echipajului. Autoritățile nu au precizat, în informațiile disponibile, dacă vreunul dintre marinari a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Nave militare românești, bulgare și turcești, trimise în zona incidentului

Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria a anunțat mobilizarea a patru nave din cadrul grupării multinaționale de combatere a minelor marine MCM Black Sea.

La intervenție au fost trimise două nave bulgărești, una românească și una turcească. Operațiunea a beneficiat și de sprijin aerian. Forțele Aeriene Bulgare au mobilizat două elicoptere Cougar și un avion Su-25, utilizate pentru supravegherea și cercetarea zonei în care fusese semnalată nava aflată în dificultate.

Coordonarea intervenției a fost asigurată de Direcția Generală pentru Activități de Salvare de Urgență din cadrul Agenției Executive pentru Administrație Maritimă a Bulgariei, notează Mediafax.

Cargoul plecase din Tulcea și avea ca destinație Egiptul

Potrivit Ministerului bulgar al Transporturilor, BETUL 8 naviga sub pavilionul Somaliei și efectua o cursă comercială între portul Tulcea, din România, și Egipt.

Autoritățile bulgare au indicat că nava transporta aproape trei tone de grâu vrac.

Scufundarea cargoului survine într-un context regional marcat de intensificarea incidentelor care afectează navele comerciale din vestul Mării Negre. Potrivit datelor oficiale citate de presa bulgară, până la sfârșitul lunii octombrie ar fi fost înregistrate nouă atacuri asupra unor nave comerciale, soldate cu scufundarea a cel puțin patru ambarcațiuni.

Bilanțul indicat în relatarea Novinite include trei marinari decedați și alte 31 de persoane date dispărute. Zeci de membri ai echipajelor afectate au fost salvați, unii dintre aceștia fiind răniți.

De asemenea, în zilele de 13 și 14 noiembrie, patru nave ar fi fost lovite de drone în apropierea portului românesc Sulina.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERIUn cetățean român, la un pas de a conduce o regiune pro-rusă din Republica Moldova – Găgăuzia. Cine sunt candidații care intră în turul al II-lea pentru funcția de bașcan
14:30
Un cetățean român, la un pas de a conduce o regiune pro-rusă din Republica Moldova – Găgăuzia. Cine sunt candidații care intră în turul al II-lea pentru funcția de bașcan
DECIZIEÎCCJ a respins definitiv cererea de revizuire în dosarul Cristi Danileț. Cum motivează instanța
14:24
ÎCCJ a respins definitiv cererea de revizuire în dosarul Cristi Danileț. Cum motivează instanța
TEHNOLOGIEMesajele pe WhatsApp se schimbă pentru totdeauna: Ce se întâmplă, acum, dacă apeși lung pe butonul „trimite”
14:18
Mesajele pe WhatsApp se schimbă pentru totdeauna: Ce se întâmplă, acum, dacă apeși lung pe butonul „trimite”
EXCLUSIV„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 16 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, George Simion, detalii despre mitinguri și viitorul politic al lui Călin Georgescu
14:15
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 16 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, George Simion, detalii despre mitinguri și viitorul politic al lui Călin Georgescu
ECONOMIEBanca Națională a României a majorat estimarea de inflație la 7,4% pentru finalul lui 2026. Companiile și populația, sub presiunea scumpirilor. Ce arată raportul prezentat de Mugur Isărescu
14:11
Banca Națională a României a majorat estimarea de inflație la 7,4% pentru finalul lui 2026. Companiile și populația, sub presiunea scumpirilor. Ce arată raportul prezentat de Mugur Isărescu
OPINIEPrimarii din Berceni şi Snagov cred că alegerile în PNL ar trebui să aibă loc de jos în sus. Întâi să fie la nivel local şi judeţean şi apoi să fie aleasă conducerea naţională
14:11
Primarii din Berceni şi Snagov cred că alegerile în PNL ar trebui să aibă loc de jos în sus. Întâi să fie la nivel local şi judeţean şi apoi să fie aleasă conducerea naţională
Mediafax
Maghiarii din România, în fața unei schimbări ISTORICE
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
BREAKING | Andreea Pirui a fost prinsă! Unde se ascundea fosta concurentă de la Puterea Dragostei
Prosport.ro
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Adevarul
Europa, lăsată pe dinafară la negocierile de pace. Ce îi lipsește UE ca să conteze în discuțiile despre Ucraina
Mediafax
A SPART un perete în timp ce renova casa și a descoperit o BISERICĂ VECHE de 500 de ani
Click
Moment jenant în direct la TV! Un deputat ucrainean a apărut fără lenjerie intimă în timpul unui interviu
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Cancan.ro
Unde au fost 'abandonați' Ian și Mira, după ultimul bonfire. Au fost dați afară de la Insula Iubirii după ce producătorii au aflat adevărul despre ei
Ce se întâmplă doctore
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Gladys West, matematiciana care a contribuit la dezvoltarea GPS-ului, deși lumea i-a cunoscut numele abia la bătrânețe
Mediafax Italia
Poți cumpăra insula asta la preț de apartament! Are vilă de lux, piscină și plajă proprie...
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
RĂZBOICel mai mare bombardament lansat de Ucraina asupra Rusiei de la începerea războiului: Ce ținte au vizat cele 1.336 de drone ucrainene în atacul de noaptea trecută
14:26
Cel mai mare bombardament lansat de Ucraina asupra Rusiei de la începerea războiului: Ce ținte au vizat cele 1.336 de drone ucrainene în atacul de noaptea trecută
NEWS ALERTContestația DIICOT la plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Gerogescu a fost înregistrată de Curtea de Apel București. Libertatea fostului candidat se dezbate în 20 noiembrie
14:24
Contestația DIICOT la plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Gerogescu a fost înregistrată de Curtea de Apel București. Libertatea fostului candidat se dezbate în 20 noiembrie
DOCUMENTE OFICIALESe pregătește marea reformă a companiilor de stat. Vicepremierul Marian Neacșu: Guvernul taie în carne vie
14:05
Se pregătește marea reformă a companiilor de stat. Vicepremierul Marian Neacșu: Guvernul taie în carne vie
MILITARUE aprobă un nou ajutor financiar masiv acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. Este cea mai mare tranșă unică acordată Kievului de către blocul comunitar
13:48
UE aprobă un nou ajutor financiar masiv acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. Este cea mai mare tranșă unică acordată Kievului de către blocul comunitar
ULTIMA ORĂDolarul a stabilit un nou record pentru 2026. Patru zile de creștere consecutivă l-au apropiat de pragul psihologic de 4,9 lei. Ce se întâmplă cu euro
13:29
Dolarul a stabilit un nou record pentru 2026. Patru zile de creștere consecutivă l-au apropiat de pragul psihologic de 4,9 lei. Ce se întâmplă cu euro
CONTROVERSĂCe riscă Bolojan după ce a folosit ofițerii și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru a escorta invitați de la aeroport la hotel. Ce spune legea și cine poate beneficia de serviciile SPP
13:23
Ce riscă Bolojan după ce a folosit ofițerii și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru a escorta invitați de la aeroport la hotel. Ce spune legea și cine poate beneficia de serviciile SPP

Cele mai noi

Trimite acest link pe