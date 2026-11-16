Primarii din Berceni şi Snagov cred că alegerile în PNL ar trebui să aibă loc de jos în sus. Întâi să fie la nivel local şi judeţean şi apoi să fie aleasă conducerea naţională

Tot mai mulţi primari vechi ai PNL se alătură liberalilor care cer alegeri în partid, pe motiv că „democrația trebuie să înceapă chiar din interiorul partidului”, scrie primarul comunei Berceni-Ilfov, George Ene, membru de 23 de ani.
Edilul mai spune că nişte alegeri democratice ar trebui să aibă loc, într-o formaţiune politică, aşa cum este PNL, de jos în sus şi nu invers.
„Alegerile interne trebuie să înceapă de la baza partidului: mai întâi în organizațiile comunale și orășenești, apoi în organizațiile județene și abia la final, printr-un congres, să fie aleasă conducerea națională”.
De asemenea, Ene mai scrie că în partid există mai multe viziuni, iar un preşedinte ar trebui să unească aceste viziuni.
Un alt liberal, cu o viziune similară, este şi primarul din Snagov-Ilfov, Mihai Anghel, care spune că se regăseşte „în ideea unui partid în care organizațiile locale au un cuvânt real de spus”.
„Am urmărit cu interes viziunea prezentată de Alin Tișe pentru viitorul Partidului Național Liberal. Mă regăsesc în ideea unui partid în care organizațiile locale au un cuvânt real de spus, în care competența și munca sunt respectate, iar deciziile importante se construiesc prin dialog.
Pentru mine, un partid puternic trebuie să fie, înainte de toate, aproape de oamenii pe care îi reprezintă. Să asculte, să înțeleagă și să ofere administrațiilor locale sprijinul necesar pentru a duce proiectele mai departe.
Îmi doresc ca dezbaterea despre viitorul PNL să pornească de la aceste principii și să fie una în care fiecare organizație și fiecare membru să conteze. Iar acest lucru trebuie să se vadă și în modul în care ne alegem conducerea. PNL are nevoie de alegeri interne de jos în sus: mai întâi în organizațiile din teritoriu și apoi la nivel național. O conducere puternică trebuie să aibă în spate votul, încrederea și susținerea propriilor membri”.