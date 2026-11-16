Prima pagină » Actualitate » Se pregătește marea reformă a companiilor de stat. Vicepremierul Marian Neacșu: Guvernul taie în carne vie

Se pregătește marea reformă a companiilor de stat. Vicepremierul Marian Neacșu: Guvernul taie în carne vie

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mult discutata reformă a administrației publice și a companiilor de stat a fost prezentată, luni, de vicepremierul Marian Neacșu. Liderul social-democrat a anunțat principalele direcții ale reformei precum și calendarul pregătit de Guvern pentru adoptarea măsurilor.

Potrivit vicepremierului și ministrului de Interne Marian Neacșu, reforma va viza atât aparatul public central și structurile teritoriale ale acestuia, cât și companiile la care statul este acționar majoritar.

Reducerea aparatului de stat la nivel central și teritorial

Una dintre principalele măsuri urmărite de Guvern este reducerea aparatului de stat, atât la nivel central, cât și teritorial, prin unificarea serviciilor-suport și digitalizare. Neacșu a explicat că serviciile-suport ale structurilor teritoriale ar urma să fie reunite, la nivelul fiecărui județ, într-un centru bugetar județean unic.

Impozite cu 50% mai mici pentru locuitorii comunelor care acceptă unirea în cadrul proiectului de reformă teritorială. Ce propune Guvernul

„Nu este nevoie ca fiecare unitate teritorială deconcentrată a unui minister sau a unei autorități centrale să aibă, fiecare în parte, contabilitate, audit, logistică, serviciu juridic. Acestea pot să fie toate înglobate în cadrul unei structuri județene”, a declarat vicepremierul.

O altă direcție anunțată luni este reducerea numărului de structuri de control, prin comasarea unor organe și organisme și mutarea accentului de la control la prevenție.

Reorganizări sau dizolvări ale autorităților cu atribuții dublate

În egală măsură, Guvernul ia în calcul centralizarea unor structuri județene cu personalitate juridică la nivel regional sau transformarea acestora în servicii ori direcții în cadrul ministerelor. Marian Neacșu a dat ca exemplu reorganizarea realizată în cadrul Ministerului Agriculturii. Aici instituțiile teritoriale au fost incluse în structura organizațională a ministerului.

De asemenea, reforma va putea include reorganizări, comasări, fuziuni sau dizolvări ale unor autorități ale căror atribuții sunt considerate dublate sau care și-ar fi dovedit ineficiența. Printre exemplele menționate de vicepremier se numără Autoritatea Națională Sanitară Veterinară (ANSV), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și serviciile județene ale Institutului de Sănătate Publică.

Companiile de stat cu pierderi, vizate de reorganizare

O componentă imajoră a reformei va viza societățile comerciale având statul ca acționar majoritar. Guvernul pregătește o analiză a acestora, în special companiile care înregistrează pierderi istorice. În funcție de rezultatele analizei, acestea ar putea fi comasate, fuzionate, reorganizate sau, după caz, dizolvate. Companiile listate pe o piață organizată ar urma să fie exceptate de la aceste măsuri, a precizat vicepremierul.

În cazul societăților de stat profitabile, Guvernul are în vedere măsuri de sprijin și susținere pentru creșterea eficienței și rentabilității, însă fără ca acestea să constituie ajutor de stat.

Neacșu a anunțat și o posibilă schimbare a modului în care sunt stabilite remunerațiile conducerilor companiilor de stat. Guvernul analizează reașezarea indemnizațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directoratelor, astfel încât ponderea remunerației variabile să crească în raport cu cea fixă. Această componentă ar urma să fie legată de performanța și eficiența companiilor.

Calendarul reformei

Potrivit calendarului prezentat de vicepremier, până la 20 noiembrie 2026 ar urma să fie constituit un Comitet interministerial, prezidat de premier și coordonat de Marian Neacșu. Din acesta vor face parte miniștri, secretari de stat, șefii agențiilor și autorităților centrale cu structuri deconcentrate în teritoriu, secretarul general al Guvernului, șeful Cancelariei și conducerea MEPIP.

Până la 15 decembrie, ministerele și instituțiile implicate ar urma să transmită informațiile necesare, pe baza unor machete unitare. Datele colectate vor fi analizate până la 20 ianuarie 2027, iar până la 1 februarie ar urma să fie elaborat actul normativ care va constitui baza legală pentru aplicarea reformei. Etapele de consultare, transparență și avizare ar urma să fie parcurse până la 20 februarie 2027.

Ultimul termen stabilit de Guvern este 1 martie 2027, când Executivul vrea să aprobe proiectul și să îl trimită în Parlament prin procedura angajării răspunderii Guvernului.

Neacșu a subliniat însă că măsurile sunt încă într-o fază incipientă și că mai este necesară o etapă de analiză și coordonare înainte de elaborarea formei finale a proiectului legislativ.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERIUn cetățean român, la un pas de a conduce o regiune pro-rusă din Republica Moldova – Găgăuzia. Cine sunt candidații care intră în turul al II-lea pentru funcția de bașcan
14:30
Un cetățean român, la un pas de a conduce o regiune pro-rusă din Republica Moldova – Găgăuzia. Cine sunt candidații care intră în turul al II-lea pentru funcția de bașcan
DECIZIEÎCCJ a respins definitiv cererea de revizuire în dosarul Cristi Danileț. Cum motivează instanța
14:24
ÎCCJ a respins definitiv cererea de revizuire în dosarul Cristi Danileț. Cum motivează instanța
TEHNOLOGIEMesajele pe WhatsApp se schimbă pentru totdeauna: Ce se întâmplă, acum, dacă apeși lung pe butonul „trimite”
14:18
Mesajele pe WhatsApp se schimbă pentru totdeauna: Ce se întâmplă, acum, dacă apeși lung pe butonul „trimite”
EXCLUSIV„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 16 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, George Simion, detalii despre mitinguri și viitorul politic al lui Călin Georgescu
14:15
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 16 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, George Simion, detalii despre mitinguri și viitorul politic al lui Călin Georgescu
ECONOMIEBanca Națională a României a majorat estimarea de inflație la 7,4% pentru finalul lui 2026. Companiile și populația, sub presiunea scumpirilor. Ce arată raportul prezentat de Mugur Isărescu
14:11
Banca Națională a României a majorat estimarea de inflație la 7,4% pentru finalul lui 2026. Companiile și populația, sub presiunea scumpirilor. Ce arată raportul prezentat de Mugur Isărescu
OPINIEPrimarii din Berceni şi Snagov cred că alegerile în PNL ar trebui să aibă loc de jos în sus. Întâi să fie la nivel local şi judeţean şi apoi să fie aleasă conducerea naţională
14:11
Primarii din Berceni şi Snagov cred că alegerile în PNL ar trebui să aibă loc de jos în sus. Întâi să fie la nivel local şi judeţean şi apoi să fie aleasă conducerea naţională
Mediafax
Maghiarii din România, în fața unei schimbări ISTORICE
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
BREAKING | Andreea Pirui a fost prinsă! Unde se ascundea fosta concurentă de la Puterea Dragostei
Prosport.ro
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Adevarul
Europa, lăsată pe dinafară la negocierile de pace. Ce îi lipsește UE ca să conteze în discuțiile despre Ucraina
Mediafax
A SPART un perete în timp ce renova casa și a descoperit o BISERICĂ VECHE de 500 de ani
Click
Moment jenant în direct la TV! Un deputat ucrainean a apărut fără lenjerie intimă în timpul unui interviu
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Cancan.ro
Unde au fost 'abandonați' Ian și Mira, după ultimul bonfire. Au fost dați afară de la Insula Iubirii după ce producătorii au aflat adevărul despre ei
Ce se întâmplă doctore
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Gladys West, matematiciana care a contribuit la dezvoltarea GPS-ului, deși lumea i-a cunoscut numele abia la bătrânețe
Mediafax Italia
Poți cumpăra insula asta la preț de apartament! Are vilă de lux, piscină și plajă proprie...
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
RĂZBOICel mai mare bombardament lansat de Ucraina asupra Rusiei de la începerea războiului: Ce ținte au vizat cele 1.336 de drone ucrainene în atacul de noaptea trecută
14:26
Cel mai mare bombardament lansat de Ucraina asupra Rusiei de la începerea războiului: Ce ținte au vizat cele 1.336 de drone ucrainene în atacul de noaptea trecută
NEWS ALERTContestația DIICOT la plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Gerogescu a fost înregistrată de Curtea de Apel București. Libertatea fostului candidat se dezbate în 20 noiembrie
14:24
Contestația DIICOT la plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Gerogescu a fost înregistrată de Curtea de Apel București. Libertatea fostului candidat se dezbate în 20 noiembrie
FLASH NEWSO navă cargo plecată din România se scufundă în Marea Neagră. Operațiune de salvare în largul Bulgariei. La bord sunt 12 marinari
13:57
O navă cargo plecată din România se scufundă în Marea Neagră. Operațiune de salvare în largul Bulgariei. La bord sunt 12 marinari
MILITARUE aprobă un nou ajutor financiar masiv acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. Este cea mai mare tranșă unică acordată Kievului de către blocul comunitar
13:48
UE aprobă un nou ajutor financiar masiv acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. Este cea mai mare tranșă unică acordată Kievului de către blocul comunitar
ULTIMA ORĂDolarul a stabilit un nou record pentru 2026. Patru zile de creștere consecutivă l-au apropiat de pragul psihologic de 4,9 lei. Ce se întâmplă cu euro
13:29
Dolarul a stabilit un nou record pentru 2026. Patru zile de creștere consecutivă l-au apropiat de pragul psihologic de 4,9 lei. Ce se întâmplă cu euro
CONTROVERSĂCe riscă Bolojan după ce a folosit ofițerii și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru a escorta invitați de la aeroport la hotel. Ce spune legea și cine poate beneficia de serviciile SPP
13:23
Ce riscă Bolojan după ce a folosit ofițerii și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru a escorta invitați de la aeroport la hotel. Ce spune legea și cine poate beneficia de serviciile SPP

Cele mai noi

Trimite acest link pe