Mult discutata reformă a administrației publice și a companiilor de stat a fost prezentată, luni, de vicepremierul Marian Neacșu. Liderul social-democrat a anunțat principalele direcții ale reformei precum și calendarul pregătit de Guvern pentru adoptarea măsurilor.

Potrivit vicepremierului și ministrului de Interne Marian Neacșu, reforma va viza atât aparatul public central și structurile teritoriale ale acestuia, cât și companiile la care statul este acționar majoritar.

Reducerea aparatului de stat la nivel central și teritorial

Una dintre principalele măsuri urmărite de Guvern este reducerea aparatului de stat, atât la nivel central, cât și teritorial, prin unificarea serviciilor-suport și digitalizare. Neacșu a explicat că serviciile-suport ale structurilor teritoriale ar urma să fie reunite, la nivelul fiecărui județ, într-un centru bugetar județean unic.

„Nu este nevoie ca fiecare unitate teritorială deconcentrată a unui minister sau a unei autorități centrale să aibă, fiecare în parte, contabilitate, audit, logistică, serviciu juridic. Acestea pot să fie toate înglobate în cadrul unei structuri județene”, a declarat vicepremierul.

O altă direcție anunțată luni este reducerea numărului de structuri de control, prin comasarea unor organe și organisme și mutarea accentului de la control la prevenție.

Reorganizări sau dizolvări ale autorităților cu atribuții dublate

În egală măsură, Guvernul ia în calcul centralizarea unor structuri județene cu personalitate juridică la nivel regional sau transformarea acestora în servicii ori direcții în cadrul ministerelor. Marian Neacșu a dat ca exemplu reorganizarea realizată în cadrul Ministerului Agriculturii. Aici instituțiile teritoriale au fost incluse în structura organizațională a ministerului.

De asemenea, reforma va putea include reorganizări, comasări, fuziuni sau dizolvări ale unor autorități ale căror atribuții sunt considerate dublate sau care și-ar fi dovedit ineficiența. Printre exemplele menționate de vicepremier se numără Autoritatea Națională Sanitară Veterinară (ANSV), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și serviciile județene ale Institutului de Sănătate Publică.

Companiile de stat cu pierderi, vizate de reorganizare

O componentă imajoră a reformei va viza societățile comerciale având statul ca acționar majoritar. Guvernul pregătește o analiză a acestora, în special companiile care înregistrează pierderi istorice. În funcție de rezultatele analizei, acestea ar putea fi comasate, fuzionate, reorganizate sau, după caz, dizolvate. Companiile listate pe o piață organizată ar urma să fie exceptate de la aceste măsuri, a precizat vicepremierul.

În cazul societăților de stat profitabile, Guvernul are în vedere măsuri de sprijin și susținere pentru creșterea eficienței și rentabilității, însă fără ca acestea să constituie ajutor de stat.

Neacșu a anunțat și o posibilă schimbare a modului în care sunt stabilite remunerațiile conducerilor companiilor de stat. Guvernul analizează reașezarea indemnizațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directoratelor, astfel încât ponderea remunerației variabile să crească în raport cu cea fixă. Această componentă ar urma să fie legată de performanța și eficiența companiilor.

Calendarul reformei

Potrivit calendarului prezentat de vicepremier, până la 20 noiembrie 2026 ar urma să fie constituit un Comitet interministerial, prezidat de premier și coordonat de Marian Neacșu. Din acesta vor face parte miniștri, secretari de stat, șefii agențiilor și autorităților centrale cu structuri deconcentrate în teritoriu, secretarul general al Guvernului, șeful Cancelariei și conducerea MEPIP.

Până la 15 decembrie, ministerele și instituțiile implicate ar urma să transmită informațiile necesare, pe baza unor machete unitare. Datele colectate vor fi analizate până la 20 ianuarie 2027, iar până la 1 februarie ar urma să fie elaborat actul normativ care va constitui baza legală pentru aplicarea reformei. Etapele de consultare, transparență și avizare ar urma să fie parcurse până la 20 februarie 2027.

Ultimul termen stabilit de Guvern este 1 martie 2027, când Executivul vrea să aprobe proiectul și să îl trimită în Parlament prin procedura angajării răspunderii Guvernului.

Neacșu a subliniat însă că măsurile sunt încă într-o fază incipientă și că mai este necesară o etapă de analiză și coordonare înainte de elaborarea formei finale a proiectului legislativ.