„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 16 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, George Simion, detalii despre mitinguri și viitorul politic al lui Călin Georgescu

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, liderul AUR, George Simion, face dezvăluiri în exclusivitate despre obiectivul politic al protestelor organizate de partid pentru susținerea lui Călin Georgescu. Care sunt mizele? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Schimbarea guvernului și jocurile politice din spatele deciziilor. Cine ar putea conduce următorul guvern dacă acesta ar pica și cu cine ar face AUR alianță? Scenariul alegerilor anticipate rămâne încă în picioare?

Viitorul lui Călin Georgescu, decis în fața magistraților. Unde își va petrece timpul fostul candidat la prezidențiale în următoarea perioadă?

Distracție și dans weekendul acesta în familia lui Bolojan. Invitați speciali și tratament pe măsură. De ce mai beneficiază fostul premier de protecția SPP?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.